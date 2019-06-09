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В Молдове начались протесты, заблокированы госучреждения

9 июня, 09:16

Активисты полным ходом разбивают палатки возле министерств – протестуют против президента и новых чиновников

Foto: tv8.md
Foto: tv8.md.

После того, как в Молдове привели к присяге новый Кабмин во главе с женщиной-премьером Майей Санду, под зданиями госучреждений начались акции протеста – активисты устроили "блокаду".

Об этом сообщает молдавское издание Newsmaker.

Сообщается, что неизвестные заблокировали здания правительства, Министерства внутренних дел, Генпрокуратуры, Министерства финансов, Министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды и другие государственные учреждения. Перед входом в здания установлены палатки, однако полицию туда не перебросили и попыток разблокировать работу госучреждений пока не было.

Источник, настоявший на анонимности, сообщил, что все госучреждения "берут под охрану, и туда могут не пустить новых назначенцев".

Также у здания МВД один из участников акции сказал, что протестует против федерализации. Активисты считают, что президент страны Игорь Додон предал родину после ролика, в котором тот обсуждает федерализацию Молдовы.

"Мы против предателей", — сказал активист. На вопрос корреспондента, кого он считает предателем, он ответил: "Вы что, не знаете? Не смотрели телевизор? Вы же журналист… Вы очень хорошо знаете, первый предатель — Додон. Если он сказал, по телевизору показали, что получает от России миллион евро в месяц. Что он тогда за президент? Он агент КГБ".

Затем участники акции уточнили, что считают предателями и Андрея Нэстасе, и Майю Санду. Протестующие отметили, что выступают за стабильность. Среди протестовавших было много молодых людей спортивного телосложения, они грубили журналистам и вели себя откровенно по-хамски.

Напомним, Конституционный суд Молдовы обязал Додона 10 июня распустить парламент. Из решения Конституционного суда следует, что если парламент не смог утвердить правительство до 9 июня, то начиная с 10 июня президент может подписать указ о роспуске парламента и назначении даты досрочных выборов.

В свою очередь сам Додон называл условие для роспуска парламента. Он пообещал распустить парламент и назначить дату досрочных выборов на следующей неделе, после консультаций с парламентскими фракциями, и призвал суд дать время депутатам до 21 июня.

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Тег протесты, активисты, Молдова, Додон

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