В Молдове назначили досрочные выборы в парламент: стала известна дата
Соответствующий указ подписал исполняющий обязанности президента страны Павел Филип
После того, как Конституционный суд Молдовы разрешил распустить парламент, исполняющий обязанности президента Павел Филип подписал указ о назначении досрочных парламентских выборов.
Об этом сообщает Newsmaker.
Он заявил, что выборы назначены на 6 сентября.
"Это разумный срок, чтобы все участники выборов успели подготовиться, а госорганы успели организовать досрочные выборы", – заявил Филип.
Как сообщалось, сегодня в Молдове суд отстранил от власти президента Игоря Додона. На днях его обязали распустить парламент и назначить досрочные выборы, однако он этого не сделал, и к присяге был приведен новый Кабмин, чтобы преодолеть угрозу роспуска и организации выборов.
Также новости "Сегодня" писали, что из-за политического кризиса в Молдове вспыхнули протесты, были заблокированы госучреждения. Активисты полным ходом разбивают палатки возле министерств – протестуют против президента и новых чиновников. Протестующий считают, что президент страны Игорь Додон предал родину после ролика, в котором тот обсуждает федерализацию Молдовы. Участники акции уточнили, что считают предателями и Андрея Нэстасе, и Майю Санду (которую привели к присяге в качестве нового премьера).
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