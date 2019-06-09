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В Молдове назначили досрочные выборы в парламент: стала известна дата

9 июня, 11:37

Соответствующий указ подписал исполняющий обязанности президента страны Павел Филип

Павел Филип. Фото: facebook.com/Pavel.FilipPM
Павел Филип. Фото: facebook.com/Pavel.FilipPM.

После того, как Конституционный суд Молдовы разрешил распустить парламент, исполняющий обязанности президента Павел Филип подписал указ о назначении досрочных парламентских выборов.

Об этом сообщает Newsmaker.

Он заявил, что выборы назначены на 6 сентября.

"Это разумный срок, чтобы все участники выборов успели подготовиться, а госорганы успели организовать досрочные выборы", – заявил Филип.

Как сообщалось, сегодня в Молдове суд отстранил от власти президента Игоря Додона. На днях его обязали распустить парламент и назначить досрочные выборы, однако он этого не сделал, и к присяге был приведен новый Кабмин, чтобы преодолеть угрозу роспуска и организации выборов.

Также новости "Сегодня" писали, что из-за политического кризиса в Молдове вспыхнули протесты, были заблокированы госучреждения. Активисты полным ходом разбивают палатки возле министерств – протестуют против президента и новых чиновников. Протестующий считают, что президент страны Игорь Додон предал родину после ролика, в котором тот обсуждает федерализацию Молдовы. Участники акции уточнили, что считают предателями и Андрея Нэстасе, и Майю Санду (которую привели к присяге в качестве нового премьера).

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Тег выборы, парламент, Молдова, Филип

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