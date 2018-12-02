В Молдове сотни людей с украинским флагом скандировали: "Путин прочь!"

Сегодня, 13:39

Скандирования были слышны на территории Винницкой области 

Фото: А.Паламарчук
Фото: А.Паламарчук

В молдавском городе Сороки, который расположен возле границей с Украиной, около 300 человек подняли украинский флаг и скандировали "Путин прочь!", сообщили в Госпогранслужбе Украины.

Акция состоялась 1 декабря и скандирование, флаг и людей было слышно и видно по другую сторону Днестра на территории Винницкой области в селе Цекиновка Ямпольского района.

"В Сороках состоялся масштабный митинг с антипутинскими призывами. Активисты держали в руках флаги Молдовы, ЕС и Украины и скандировали "Путин прочь!" – рассказали пограничники.

Жители Цекиновки в соцсетях также пишут, что скандирование четко слышали в поселке, и благодарят соседей за поддержку Украины в ее борьбе с российским агрессором.

Напомним, что в США прошла акция с требованием освободить пленных украинских моряков. Участники акции пришли с плакатами "Требуем санкций против России!", "Путин, убирайся из Украины" и "Освободите украинских моряков".

А днем ранее акцию с требованием освободить пленных моряков провели и в самой России. Так, в Москве прошел ряд одиночных пикетов.

А в сентября акция протеста против Путина составлялась в оккупированном Крыму.
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Источник:

УНИАН

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