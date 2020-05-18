В Молдове опубликовали компромат на "друга Кремля" Додона: видео

Пророссийский президент Молдовы Игорь Додон получал деньги от сбежавшего из страны бывшего лидера Демократической партии страны Владимира Плахотнюка, который якобы просит убежище в Украине.
Об этом, как сообщает NewsMaker, на пресс-конференции 18 мая заявил депутат от фракции партии "Платформа Достоинства и правда" Юрие Реница.
Он опубликовал видеозапись со встречи Плахотнюка и экс-вице-главы молдавских демократов Сергея Яралова с Додоном, на которой последнему передают якобы пакет с деньгами.
Реница заявил, что Антикоррупционная прокуратура Молдовы отказалась возбуждать уголовное дело о финансировании Партии социалистов на основании видео, и назвал это решение политически мотивированным.
В связи с этим депутат обещал обратиться в Генеральную прокуратуру страны.
Любопытно, что Игорь Додон на своей странице в Facebook опроверг достоверность данного видео, назвав его "манипулятивным" и "смонтированным", а также назвав о связи самого Реница с Плахотнюком.
Стоит отметить, что это уже не первый коррупционный скандал с участием президента Молдовы. В прошлом июне молдавский канал Publika TV опубликовал другие ролики с переговоров Плахотнюка с Додоном.
На них обсуждается дележка портфелей в правительстве между социалистами и демократами, а также закрытие Россией дел против Плахотнюка в обмен на федерализацию Молдовы. Еще на одном видео Игорь Додон заявил о том, что РФ финансирует его партию и тратит на это не менее миллиона долларов ежемесячно.
Напомним, что в марте в Кишиневе состоялся многочисленный протест – ветераны войны в Приднестровье выступили против сближения правительства Иона Кику с Россией.
Больше о прошлогодних протестах в молдавской столице и политическом кризисе, в который едва не окунулась страна, смотрите в видеосюжете:
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