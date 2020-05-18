Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,64
28,77
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

В Молдове опубликовали компромат на "друга Кремля" Додона: видео

18 мая, 14:46

Станислав Кожемякин

Молдавский президент якобы получал деньги и от Кремля, и от сбежавшего олигарха

Пророссийский президент Молдовы Игорь Додон получал деньги от сбежавшего из страны бывшего лидера Демократической партии страны Владимира Плахотнюка, который якобы просит убежище в Украине.

Об этом, как сообщает NewsMaker, на пресс-конференции 18 мая заявил депутат от фракции партии "Платформа Достоинства и правда" Юрие Реница.

Он опубликовал видеозапись со встречи Плахотнюка и экс-вице-главы молдавских демократов Сергея Яралова с Додоном, на которой последнему передают якобы пакет с деньгами.

Реклама

Реница заявил, что Антикоррупционная прокуратура Молдовы отказалась возбуждать уголовное дело о финансировании Партии социалистов на основании видео, и назвал это решение политически мотивированным.

В связи с этим депутат обещал обратиться в Генеральную прокуратуру страны.

Любопытно, что Игорь Додон на своей странице в Facebook опроверг достоверность данного видео, назвав его "манипулятивным" и "смонтированным", а также назвав о связи самого Реница с Плахотнюком.

В тренде
Белые тапочки под Белым домом: в США прошла трогательная акция памяти погибших от COVID-19 медиков (фото)

Реклама

Стоит отметить, что это уже не первый коррупционный скандал с участием президента Молдовы. В прошлом июне молдавский канал Publika TV опубликовал другие ролики с переговоров Плахотнюка с Додоном.

На них обсуждается дележка портфелей в правительстве между социалистами и демократами, а также закрытие Россией дел против Плахотнюка в обмен на федерализацию Молдовы. Еще на одном видео Игорь Додон заявил о том, что РФ финансирует его партию и тратит на это не менее миллиона долларов ежемесячно.

Напомним, что в марте в Кишиневе состоялся многочисленный протест – ветераны войны в Приднестровье выступили против сближения правительства Иона Кику с Россией.

Больше о прошлогодних протестах в молдавской столице и политическом кризисе, в который едва не окунулась страна, смотрите в видеосюжете:

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

коррупция Молдова Кишинев Игорь Додон Владимир Плахотнюк

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в странах мира: карта пандемии и статистика за 18 мая
Коронавирус в странах мира: карта пандемии и статистика за 18 маяЕвросоюз
Британия заявила об ограничениях выезда украинцев: МИД отреагировал
Британия заявила об ограничениях выезда украинцев: МИД отреагировалПолитика
Парад в Беларуси: Лукашенко и ветераны без масок, а сценарий писали военные (фото)
Парад в Беларуси: Лукашенко и ветераны без масок, а сценарий писали военные (фото)Другие страны
В Индии лекарство от коронавируса убило собственного
В Индии лекарство от коронавируса убило собственного "создателя"Другие страны
Украина хочет частично ограничить безвиз с Беларусью
Украина хочет частично ограничить безвиз с БеларусьюУкраина
Ученые разработали программу по ранней диагностике COVID-19: найден важный симптом
Ученые разработали программу по ранней диагностике COVID-19: найден важный симптомДругие страны

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...