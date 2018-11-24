В Молдове отменили день тишины перед выборами

В Молдове, где депутатов хотят "отучить" от русского языка, теперь будет разрешена агитация в День тишины накануне выборов, так и в день голосования: парламент Республики утвердил поправки в Кодекс о выборах, передает Укринформ .

Согласно избирательным нововведениям, агитация в День тишины и в день голосования будет запрещена только на территории избирательных участков.

Аналогичные правила будут действовать и во время проведения всенародных референдумов.

Как сообщается, новые правила проведения избирательной кампании введены и в Гражданском кодексе.

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Так, агитация на территории избирательных участков будет наказываться штрафами, максимальный размер которых составит около 90 долларов (для физических лиц) и 145 долларов (для юридических лиц и кандидатов в депутаты).

Как сообщалось, из-за перманентных разногласий между президентом и премьер-министром Молдовы после парламентских выборов в стране может пройти конституционная реформа, после чего она перейдет к парламентской форме правления.

Напомним, что ранее Канду назначил двух новых министров, которых Додон отказывался утверждать на должностях, аргументируя это их несоответствием необходимым требованиям.

Как мы уже писали, это стало возможным после отстранения Додона от должности президента.

Данный прецедент уже не первый – аналогичным образом парламент Молдовы назначил и министра обороны в прошлом году.