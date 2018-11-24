В Молдове отменили день тишины перед выборами

Сегодня, 03:43

Агитация в день тишины и в день голосования будет запрещена только на территории избирательных участков

Фото: Aurelian Săndulescu/flickr
Фото: Aurelian Săndulescu/flickr

В Молдове, где депутатов  хотят "отучить" от русского языка, теперь будет разрешена агитация в День тишины накануне выборов, так и в день голосования: парламент Республики утвердил поправки в Кодекс о выборах, передает Укринформ.

Согласно избирательным нововведениям, агитация в День тишины и в день голосования будет запрещена только на территории избирательных участков.

Аналогичные правила будут действовать и во время проведения всенародных референдумов.

Как сообщается, новые правила проведения избирательной кампании введены и в Гражданском кодексе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Так, агитация на территории избирательных участков будет наказываться штрафами, максимальный размер которых составит около 90 долларов (для физических лиц) и 145 долларов (для юридических лиц и кандидатов в депутаты).

Как сообщалось, из-за перманентных разногласий между президентом и премьер-министром Молдовы после парламентских выборов в стране может пройти конституционная реформа, после чего она перейдет к парламентской форме правления.

Напомним, что ранее Канду назначил двух новых министров, которых Додон отказывался утверждать на должностях, аргументируя это их несоответствием необходимым требованиям.

Как мы уже писали, это стало возможным после отстранения Додона от должности президента.

Данный прецедент уже не первый – аналогичным образом парламент Молдовы назначил и министра обороны в прошлом году.
выборы, Молдова, агитация, кодекс, голосования, день тишины

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Другие страны

Фото: pixabay.com

В Молдове хотят "отучить" депутатов от русского языка

20 Ноября, 23:44

Законопроект запрещает баллотироваться в парламент лицам, не владеющим румынским языком

Евросоюз

Три страны договорились. Фото: 2000.ua

Молдова, Украина и Грузия будут совместно решать проблемы территориальной целостности

13 Ноября, 20:14

Три страны договорились продолжить обсуждения по трем направлениям: права человека; проблемы безопасности и обороны; обмен мнениями и экспертизы
Загрузка...

Другие страны

Министр обороны Молдовы и представитель НАТО. Фото: army.md

Молдова предложила НАТО провести учения у админграницы с Приднестровьем

9 Ноября, 11:52

Проведение таких учений необходимо, чтобы молдавские военные накапливали опыт у государств, которые участвовали в вооруженных конфликтах

Другие страны

Приднестровье. Фото: publika.md

Премьер Молдовы назвал вывод российских войск обязательным условием приднестровского урегулирования

1 Ноября, 20:42

Он отметил, что в урегулировании приднестровского конфликта решение не может быть предъявлено или навязано извне

Другие страны

Игорь Додон. Фото: AFP

Дружить с Европой, Америкой против России мы не будем - Додон

1 Ноября, 13:24

Президент Молдовы утверждает, что большинство граждан не хотят менять нейтральный статус страны

Другие страны

Игорь Додон. Фото: соцсети

Неловкий момент: Додона оставили с протянутой рукой

19 Октября, 16:58

Глава Гагаузии Ирина Влах прошла мимо, проигнорировав Игоря Додона, который протянул ей руку и пытался заговорить
Загрузка...