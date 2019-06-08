В Молдове привели к присяге новый Кабмин во главе с женщиной-премьером

Новый премьер пообещала вернуть доверие международных партнеров страны

В Молдове привели к присяге новый Кабмин во главе с Майей Санду. Фото: privesc.eu.

В Молдове состоялась церемония приведения к присяге нового состава Кабинета министров – мероприятие провели на экстренном заседании парламента.

Главой правительства была назначена Майя Санду, кандидатуру которой предложил президент страны Игорь Додон, сообщает Newsmaker.md.

В своем первом выступлении в качестве премьер-министра Санду заявила, что ее правительство будет работать в условиях кризиса, а также предположила, что оно может "продержаться недолго".

При этом Санду пообещала, что новый Кабмин будет работать для блага граждан и займется очищением государственных институтов, вернет доверие иностранных партнеров Молдовы и добьется восстановления финансовой помощи со стороны ЕС и других партнеров, улучшит социальные услуги, и будет активно заниматься внедрением Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

"Отсутствие веры в завтрашний день — главная причина того, что люди уезжают. Мы откроем новую страницу", — заявила премьер.

На заседании парламента присутствуют представители дипломатического корпуса, в том числе, глава миссии Евросоюза в Молдове, посол России, представители посольства США и Нидерландов.

Напомним, что ранее президент Молдовы заявлял о готовности распустить парламент, который на протяжении трех месяцев не мог создать большинства.

Ранее Додон поздравил Зеленского со вступлением в должность и заверил, что ожидает их встречи. Президенты договорились подготовить повестку для встречи в ближайшем будущем.

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