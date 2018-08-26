В Молдове проходит многотысячный митинг оппозиции

В Кишиневе, где не так давно вспыхнули массовые акции протеста, проходит многотысячный антиправительственный митинг, на котором участники акции требуют признать результаты выборов мэра Кишинева, отменить смешанную избирательную систему и отправить в отставку судей, не признавших итоги голосования. Об этом сообщает NewsMaker.

На площади Великого национального собрания начались акции протеста движения сопротивления — партий "Платформа Достоинство и правда" (DA) и "Действие и солидарность" (PAS) и Либерально-демократической партии (ЛДПМ), партии "Шор". Всю площадь заняли сторонники партии "Шор", поэтому протестному движению ACUM пришлось начать свой митинг возле памятника Штефану чел Маре на улице Бэнулеску-Бодони. К 15:30 сторонники мэра Оргеева разошлись, а ACUM вместе с активистами движения OccupyGuguta прошли маршем по проспекту Штефана чел Маре в сторону парламента.

Напомним, что причиной прошлого массового протеста стало обжалование результатов выборов в мэры. Там победил Андрей Нэстасе, кандидат от проевропейской оппозиции. Нэстасе набрал 52% голосов, однако суд в конце концов признал волеизъявления недействительным. Оппозиция назвала такое решение политическим заказом власти и призвала людей выходить на улицы.

Как сообщалось, полиция Молдовы задержала 21 молодого человека на митинге сторонников объединения с Румынией в Кишиневе. Молодые люди были одеты в спортивную форму, лица скрывали маски. У них за плечами были рюкзаки. Мужчины направлялись к толпе.

Ранее в июле 2017 года в Молдове прошли акции протеста в связи с одобрением парламентом законопроекта об изменении избирательной системы.