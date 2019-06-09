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В Молдове суд отстранил от власти президента: появилась реакция Додона (дополнено)

9 июня, 11:15

Теперь обязанности президента страны будет исполнять и.о. премьер-министра Филип

Игорь Додон
Игорь Додон. Фото: Getty Images

Президент Молдовы Игорь Додон лишен своих полномочий и временно исполнять его обязанности будет исполняющий обязанности премьер-министра этой страны Павел Филип. Соответствующее решение принял Конституционный суд Молдовы.

Отметим, что на днях суд обязал Додона распустить парламент и назначить досрочные выборы, однако он этого не сделал, и к присяге был приведен новый Кабмин во главе с женщиной-премьером, чтобы преодолеть угрозу роспуска и организации выборов.

Так, Конституционный суд на своем заседании определил обстоятельства, которые говорят об отказе выполнения Додоном своих конституционных обязательств.

Также суд постановил, что теперь исполняющий обязанности президент Филип обратится в суд для определения обстоятельств, оправдывающих роспуск парламента, и издаст указ о его роспуске и назначении даты досрочных выборов.

В свою очередь Игорь Додон расценил как узурпацию власти решение КС об отстранении его от власти, передает ТАСС.

"Это отчаянный шаг в попытке сохранить власть — воспользоваться подконтрольным КС в целях дальнейшей ее узурпации", – заявил он.

Как сообщалось, Конституционный суд поддержал инициативу о роспуске парламента Молдовы. Инициировал роспуск занимавший должность премьер-министра Павел Филип.

Также новости "Сегодня" писали, что из-за политического кризиса в Молдове вспыхнули протесты, были заблокированы госучреждения. Активисты полным ходом разбивают палатки возле министерств – протестуют против президента и новых чиновников.

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Тег суд, Молдова, Додон, Филип

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Сегодня

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