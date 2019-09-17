В Молдове задержали российского пропагандиста по делу о хищении миллиарда долларов

Накануне на 72 часа были задержаны двое депутатов парламента Молдавии от фракции партии "Шора" Марину Таубер и Регину Апостолову

/ Фото: Pixabay

Пресс-служба агентства Sputnik сообщила о задержании руководителя информагентства и радио "Sputnik Молдова" Владимира Новосадюка.

"В Кишиневе задержан глава "Sputnik Молдавия" Владимир Новосадюк, его статус пока неизвестен – пресс-служба Sputnik", – говорится в сообщении.

Позднее в национальном центре Молдавии по борьбе с коррупцией сообщили, что Новосадюк задержан по обвинению в причастности к действиям, которые привели к краже группой лиц 1 млрд долларов из банковской системы Молдавии. Он доставлен в НЦБК и дает показания следователям.

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Накануне на 72 часа были задержаны двое депутатов парламента Молдавии от фракции партии "Шора" Марину Таубер и Регину Апостолову. Перед этим парламент Молдовы удовлетворил запрос генеральной прокуратуры о лишении Таубер и Апостоловой депутатской неприкосновенности.

В августе парламент уже снял депутатскую неприкосновенность с известного предпринимателя Илана Шора, он объявлен в международный розыск. Шор был мэром третьего по величине в стране города Оргеев и председателем Совета директоров "Bаncа de Economii" ("Сберегательный банк") и одним из основных акционеров этого банка и двух других – "Banca Sociala" и "Unibank". Апостолова и Таубер были акционерами указанных банков и входили в ближайшее окружение Шора. Они стали депутатами по спискам созданной им партии в феврале 2019 года.

В 2014 году из трех банков было незаконно выведено за рубеж около 1 млрд долларов, что составляло более 20% ВВП Молдавии. В июне 2017 года Шор был приговорен к 7,5 годам тюремного заключения, но он до сих пор остается на свободе, так как решение суда вступает в силу после рассмотрения в Апелляционной палате.

Как мы писали ранее, в Киеве будут судить бывшую руководительницу банка за присвоение 6 млн долларов. Общий размер убытков составляет 15 млн долларов США.

Кроме того сообщалось, что депутаты сельсовета в Одесской области украли из бюджета более 5 млн грн. Злоумышленники "зарабатывали" за счет "мертвых душ".

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