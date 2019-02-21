В Молдову не впустили еще одну пропагандистку Кремля
Журналистка "России-1" Ольга Юрьева прилетела в Кишинев на самолете из Стамбула и на том же рейсе была отправлена обратно
Молдавские пограничники запретили въезжать в страну журналистке телеканала "Россия-1" Ольге Юрьевой, которая прилетела в Кишинев на самолете из Стамбула.
"Ей было отказано во въезде в Республику Молдова. Этим же рейсом она была возвращена в Стамбул", – сообщили в пограничной полиции Молдовы.
Как уточняют в ведомстве, во время проверки документов выяснилось, что цель визита россиянки не соответствует заявленной. В то же время, не уточняется, с какой именно целью Юрьева прибыла в Молдову.
Напомним, ранее на этой неделе стало известно об аналогичном инциденте. На этот раз в праве въехать в Молдову отказали съемочным группам двух российских пропагандистских телеканалов – НТВ и "Россия-1".
Мы также писали, что на прошлой неделе правительство Молдовы отозвало посла в РФ Андрея Негуцэ, который недостаточно твердо настоял на позиции Республики Молдова в вопросе открытия "посольства" Приднестровья в Москве.
Кроме того, в прошлом году парламент Молдовы принял Национальную стратегию обороны на 2018-2021 годы и План действий по ее внедрению, согласно которым одной из угроз безопасности республики является Россия.
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