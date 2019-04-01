В Мьянме автобус с пассажирами сорвался с высоты 20-этажного здания
В высокогорном районе страны автобус с десятками пассажиров вылетел с дороги и упал в ущелье
Не менее 16 человек стали жертвами и еще столько же пострадали в результате дорожной аварии в высокогорном районе Мьянмы, где автобус, в салоне которого находилось не менее четырех десятков человек, упал в ущелье с 60-метровой высоты.
Ссылаясь на полицию, местная пресса пишет, что инцидент случился севернее крупнейшего города республики – Янгона.
Все потерпевшие были госпитализированы, а водитель – задержан. Полиция намерена предъявить ему обвинения в нарушении правил дорожного движения.
По версии следствия, водитель автобуса не справился с управлением из-за превышения скорости, в результате чего транспортное средство вылетело с дороги и упало в ущелье.
Напомним, в конце прошлого года 11 человек погибли и 19 получили ранения после падения пассажирского автобуса в ущелье в индийском штате Джамму и Кашмир.
Кроме того, в январе в Таиланде перевернулся двухэтажный туристический автобус. Жертвами аварии стали шесть человек, еще около 50 пострадали
Мы также писали, что в России перевернулся автобус, перевозивший шахтеров. Жертвами ДТП стали и шесть человек, 16 – получили травмы.
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