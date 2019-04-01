Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Новости Сегодня
Сделать стартовой
27,21
30,57
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

В Мьянме автобус с пассажирами сорвался с высоты 20-этажного здания

Сегодня, 14:36

В высокогорном районе страны автобус с десятками пассажиров вылетел с дороги и упал в ущелье

Фото: Pixabay
В Мьянме автобус с пассажирами сорвался с высоты 20-этажного здания //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/1f7/9c9/5ca1f79c97c3a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/1f7/9c9/5ca1f79c97c3a.jpg Другие страны В высокогорном районе страны автобус с десятками пассажиров вылетел с дороги и упал в ущелье

Не менее 16 человек стали жертвами и еще столько же пострадали в результате дорожной аварии в высокогорном районе Мьянмы, где автобус, в салоне которого находилось не менее четырех десятков человек, упал в ущелье с 60-метровой высоты.

Ссылаясь на полицию, местная пресса пишет, что инцидент случился севернее крупнейшего города республики – Янгона.

Все потерпевшие были госпитализированы, а водитель – задержан. Полиция намерена предъявить ему обвинения в нарушении правил дорожного движения.

По версии следствия, водитель автобуса не справился с управлением из-за превышения скорости, в результате чего транспортное средство вылетело с дороги и упало в ущелье.

Напомним, в конце прошлого года 11 человек погибли и 19 получили ранения после падения пассажирского автобуса в ущелье в индийском штате Джамму и Кашмир.

Кроме того, в январе в Таиланде перевернулся двухэтажный туристический автобус. Жертвами аварии стали шесть человек, еще около 50 пострадали

Мы также писали, что в России перевернулся автобус, перевозивший шахтеров. Жертвами ДТП стали и шесть человек, 16 – получили травмы.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег автобус, ДТП, Мьянма, пассажир, ущелье, дорожное происшествие

Вы сейчас просматриваете новость " В Мьянме автобус с пассажирами сорвался с высоты 20-этажного здания". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Индии автобус упал в ущелье: погибли десять человек

19 июля 2018, 11:08

Еще девять человек получили травмы различной степени тяжести

Падение автобуса в Гималаях: число жертв выросло до 48

1 июля 2018, 12:10

Перегруженное транспортное средство скатилось в ущелье глубиной в 200 метров

В Грузии автобус со школьниками сорвался в ущелье, четверо погибших

9 июня 2018, 14:53

Среди погибших пассажиров автобуса был один школьник

В Карпатах два туриста сорвались на внедорожнике в ущелье – оба погибли на месте

15 сентября 2018, 17:41

Происшествие случилось на известном маршруте "Вершина Свидовца"

Сергей Жигунов: После измены стал бережнее относиться к жене

Кто из звезд не сумел сохранить свою блестящую внешность

Максим Виторган намекнул, кто станет его следующей женой

Юлия Такшина: «После разрыва с Антипенко было паршиво»

Выборы президента Украины: онлайн-хроника первого тура

Сергей Тигипко ушел с поста

Китай вывел в море оружие, которого нет ни у России, ни у США

10 знаменитых женщин с ужасно скверным характером

Наталья Варлей и еще 11 советских кинозвезд в купальниках

"Расползается": свежее фото Крымского моста удивило Сеть
Загрузка...

Чего ждать в апреле: доплата для пенсионеров и конец лечению без деклараций

Вчера, 07:51

С апреля многодетные семьи будут получать ежемесячную доплату в размере 1626 грн

Права с чипом для водителей и регистрация авто в два раза дороже: МВД готовит реформу

Вчера, 07:38

В МВД готовят крупные изменения в работе сервисных центров

За счет чего богатеют миллионеры Украины: ГФС раскрыла подробности

Вчера, 07:00

Люди декларируют доходы от бизнеса, наследства, продажи и аренды

Тепло и сухо, но не везде: прогноз погоды в Украине на неделю

30 марта, 07:18

В понедельник, 1 апреля, осадков ждать не стоит, но с запада надвинется холодный фронт

Самбурская: «Мать ничего не делала, когда отец избивал меня»

Семейное фото Игоря Николаева поразило поклонников

Борис Корчевников раскрыл личный секрет после смерти Началовой