В Мьянме оползень унес жизнь 51 человека

На юго-востоке Мьянмы в штате Мон произошел оползень, в результате которого погиб 51 человек. Об этом сообщает информационное агентство Xinhua со ссылкой на спасателей.

Оползень произошел после сильных ливней, которые прошли в стране. По данным источника, в результате удара стихии в штате Мон разрушены около 30 домов. Более 80 человек пропали без вести, десятки госпитализированы.

Из-за непогоды только за эту неделю свои дома вынуждены были покинуть свыше 38 тысяч человек. В ООН владеют информацией, что еще тысячи жителей региона нуждаются в помощи, однако через разрушенные дороги спасатели не могут добраться.

Внимание! Видео 18+

Продолжаются поисково-спасательные операции в регионе с применением специальных детекторов, отслеживающих проявление признаков жизни.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни дожди здесь продолжатся.

Напомним, ранее мы писали, что в Одессе на побережье произошел оползень. Сдвиг грунта произошел на площади около 200 квадратных метров. Инцидент произошел в воскресенье, 14 июля, около 17 часов, на склоне возле пансионата "Борей" (на так называемом "диком" пляже). В ГСЧС не исключали возможности того, что под землей могли оказаться отдыхающие.

Кроме этого, в Китае произошел оползень, в результате которого погибли 36 человек. Густые потоки грязи обрушились на деревню Пинди, что на юго-западе страны. Оползень накрыл более 20 домов.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама