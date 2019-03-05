В Мьянме пассажирский автобус попал в ДТП: восемь человек погибли, десятки пострадали

Пострадавших госпитализировали ближайшую больницу

Фото из открытых источников.

В Мьянме пассажирский автобус попал в ДТП: восемь человек погибли, десятки пострадали //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/bfa/3d1/5c5bfa3d1b32b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/bfa/3d1/5c5bfa3d1b32b.jpg 2019-03-05T08:53:00+02:00 Другие страны Пострадавших госпитализировали ближайшую больницу

В Мьянме пассажирский автобус врезался в дорожное ограждение. В ДТП погибли по меньшей мере восемь человек, еще 25 – пострадали. Об этом сообщают местные СМИ.

Жуткая авария произошло на шоссе Янгон – Мандалай в центральной части страны. По предварительным данным, авария произошла из-за лопнувшей покрышки автобуса. Сразу после столкновения с ограждением автобус перевернулся.

Также известно, что среди погибших в ДТП есть три буддийских монаха. Всех пострадавших госпитализировали в ближайшую больницу.

Напомним, ранее в Турции на 20-м километре трассы Анкара-Аксакай перевернулся пассажирский автобус. В результате ДТП погибли шесть человек, еще 43 получили ранения и были госпитализированы.

Также мы писали о страшном ДТП в американском штате Техас. Там грузовой поезд протаранил школьный автобус. В результате столкновения погиб один из учеников, которые находились в салоне автобуса. Кроме того, травмы получила еще одна школьница и водитель автобуса.

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Источник: ТАСС Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.