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В Мьянме прогремел взрыв на фестивале: есть погибшие

13 ноября, 06:47

Проезжавший на мотоцикле мужчина бросил гранату в полицейский патруль, после чего скрылся

Видео: Reuters

Четыре человека, в том числе трое полицейских, погибли, десять пострадали в результате взрыва гранаты во время фестиваля, организованного в штате Карен в Мьянме по случаю окончания сезона дождей. Об этом сообщила газета The Myanmar Times.

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По словам члена местной благотворительной группы, проезжавший на мотоцикле мужчина бросил гранату в полицейский патруль, после чего скрылся. Он рассказал, что инцидент произошел у входа на рынок в городе Кьон-Доу, где проводилось мероприятие. "Впервые такое произошло в нашем мирном городе. Там было много людей из близлежащих деревень, которые приехали праздновать с нами", — добавил собеседник издания.

Других подробностей происшествия газета не приводит.

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Ранее сообщалось, что во Львовской области в жилом доме взорвали гранату.

Также сообщалось, что в Ровно неизвестный бросил гранату во двор 57-летнего местного жителя. В результате взрыва никто не пострадал.

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Индонезия Мьянма взрыв полиция пострадавшие

Источник: ТАСС

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