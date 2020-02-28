В НАТО прошло экстренное заседание по эскалации в Сирии: Столтенберг подвел итоги

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг заявил, что все страны-члены Альянса призывают режим президента Сирии Башара Асада и Россию прекратить нападения и воздушные удары по турецким позициям в Сирии. Об этом Столтенберг сказал в Брюсселе на пресс-конференции после проведения заседания Североатлантического совета, созванного Турцией для консультаций на основании статьи 4-й Североатлантического договора.

Столтенберг сказал, что любой член Альянса может созвать заседание для проведения консультаций, если, по его мнению, территориальная целостность, политическая независимость или безопасность оказались под угрозой.

По его словам, Турция сегодня сообщила о ситуации по безопасности в Сирии.

Также Столтенберг сказал, что члены Альянса выразили глубокие соболезнования в связи с гибелью турецких солдат во время воздушных бомбардировок прошлой ночью в сирийском Идлибе, а также выразили полную солидарность с Турцией.

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"Члены НАТО осудили постоянные и неразборчивые воздушные удары со стороны сирийского режима и России в провинции Идлиб", - подчеркнул генеральный секретарь НАТО.

Он отметил, что члены Альянса также призвали режим президента Сирии Башара Асада и Россию остановить их наступательные действия, уважать международное право и поддержать усилия ООН, направленные на мирное разрешение кризиса.

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"Это опасная ситуация должна быть деэскалирована. И мы настоятельно призываем вернуться к режиму прекращения огня от 2018 года, чтобы избежать дальнейшего ухудшения ужасной гуманитарной ситуации в регионе, и разрешить срочный гуманитарный доступ к тем, кто оказался в ловушке в Идлибе", – сказал Столтенберг.

Также он сказал, что Альянс продолжает поддерживать Турцию с помощью целого комплекса мер, и в частности, благодаря усилению воздушной обороны, помогает Турции против угрозы ракетных атак с территории Сирии.

Напомним, после удара сирийской авиации в провинции Идлиб, в результате которой погибли, по меньшей мере, 33 турецких солдата, Анкара запросила консультации в рамках НАТО.

Видео: Reuters

Впрочем, США заявили, что пока речь не идет о применения статьи 5 устава НАТО, обязывающей Альянс выступить в поддержку любого из его членов, который подвергся агрессии.

Тем временем армия Турции уже жестко отомстила за гибель своих солдат в Сирии. Анкара продолжает перебрасывать войска в сирийский Идлиб.

Все подробности в спецтеме Эскалация конфликта в Сирии

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