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В небе над Италией пролетела корова

Сегодня, 16:57

Животное попало в ловушку среди скал на одном из пляжей острова

В небе над Италией пролетела корова Другие страны Животное попало в ловушку среди скал на одном из пляжей острова

В Сардинии в Италии местные жители увидели в небе корову, которая "летела" на привязи вертолета. Курьезный инцидент местные жители засняли на видео.

Животное отбилось от стада, заблудилось и попало в ловушку среди скал на одном из пляжей острова, поэтому спасателям пришлось вытаскивать корову необычным способом – с помощью вертолета.

Отмечается, что спасатели обвязали корову тросом и на вертолете доставили в безопасное место. Животному накрыли голову, чтобы оно не испугалось высоты. Известно, что корова пережила рискованное спасение, отделавшись испугом. После приземления ее осмотрели ветеринары.

Ранее мы писали о корове из Польши, которая сбежала из деревни, перед тем как ее должны были отправить на убой.

Кроме того, ранее в этом году власти Болгарии "приговорили к смерти" тельную корову Пенку, которая случайно перешла через границу ЕС и попала в Сербию. 

Также сообщалось о выведенной американском штате Айова породе карликовых коров, которых можно держать дома в качестве питомца – высота животных не превышает 90 сантиметров.

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Тег корова

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