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В небе над Китаем взошло сразу три солнца

Сегодня, 09:47

Такое необычное впечатление создали два солнечных "нимба"

Фото: Голос Америки
Фото: Голос Америки.
В небе над Китаем взошло сразу три солнца //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/a62/e93/5c6a62e937a3e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/a62/e93/5c6a62e937a3e.jpg Другие страны Такое необычное впечатление создали два солнечных "нимба"

Жители северной провинции Китая Гебей заметили сразу три солнца на небосводе.

Такое необычное впечатление создали два солнечных "нимба". Они и отсвечивали так, будто бы действительно над Землей взошло три солнца.

Такое явление считается исключительным и встречается очень редко. По сообщениям, оно длилось всего 10 минут.

Метеорологи называют солнечный "нимб" оптическим феноменом атмосферы. Он создается из кристаллов льда, которые образуются из водяного пара и конденсируются на определенной высоте. Эти кристаллы искривляются при контакте с солнечным светом, формируя своеобразный отблеск.

Напомним, мощный взрыв прогремел в небе над кубинской провинцией Пинар-дель-Рио. Предполагается, что это был метеорит.

Ранее мы писали, что в небе над США сняли на видео загадочный объект. Падение космического тела зафиксировали камеры наблюдения.

Также мы писали, что в Японии на жилой дом упали осколки метеорита. Осколки метеорита возрастом 4,5 миллиарда лет упали на крышу жилого дома.

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Тег Китай, Солнце, явление

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Источник:

Голос Америки

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