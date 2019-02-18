В небе над Китаем взошло сразу три солнца
Такое необычное впечатление создали два солнечных "нимба"
Жители северной провинции Китая Гебей заметили сразу три солнца на небосводе.
Такое необычное впечатление создали два солнечных "нимба". Они и отсвечивали так, будто бы действительно над Землей взошло три солнца.
Такое явление считается исключительным и встречается очень редко. По сообщениям, оно длилось всего 10 минут.
Метеорологи называют солнечный "нимб" оптическим феноменом атмосферы. Он создается из кристаллов льда, которые образуются из водяного пара и конденсируются на определенной высоте. Эти кристаллы искривляются при контакте с солнечным светом, формируя своеобразный отблеск.
Напомним, мощный взрыв прогремел в небе над кубинской провинцией Пинар-дель-Рио. Предполагается, что это был метеорит.
Ранее мы писали, что в небе над США сняли на видео загадочный объект. Падение космического тела зафиксировали камеры наблюдения.
Также мы писали, что в Японии на жилой дом упали осколки метеорита. Осколки метеорита возрастом 4,5 миллиарда лет упали на крышу жилого дома.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В небе над Китаем взошло сразу три солнца". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В озере обнаружили странные круги: опубликовано видео
Специалисты пробивают их специальными штырями и поджигают газ