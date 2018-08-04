В небе над Румынией столкнулись два самолета: видео с места катастрофы

Инцидент произошел во время подготовки к авиашоу, один из пилотов погиб

Два легкомоторных самолета столкнулись в небе над румынским уездом Сучава, один пилот погиб, еще один доставлен в больницу с тяжелыми травмами. Об этом сообщает румынское издание Agerpres.

Летчики участвовали в тренировочных полетах перед началом авиашоу в международном аэропорту Сучавы "Штефан Великий", отметило издание. Самолеты упали за пределами взлетной полосы, пилоты оставались в кабинах. Один из них скончался, второго в тяжелом состоянии доставили в больницу. Уездная прокуратура начала расследование, а авиашоу отменили.

На месте авиационного инцидента работают спасатели и специальная следственная бригада.

Напомним, в июле в течение недели в Румынии произошло две авиакатастрофы. Так, 7 июля катастрофа произошла на базе Борча румынских военно-воздушных сил на юге страны. Боевой истребитель МиГ-21 разбился, когда пилот выполнял показательный полет на мероприятиях, посвященных Дню открытых дверей, регулярно проводимому на румынской базе ВВС.

А уже 17 июля недалеко от города Бакэу разбился самолет IAR 99 военно-воздушных сил Румынии.