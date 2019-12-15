В Непале автобус с пассажирами сорвался с обрыва: погибли 14 человек

В Непале автобус с индийскими паломниками съехал с шоссе и разбился. В результате по меньшей мере 14 человек погибли и 18 получили ранения. Об этом сообщает Al Jazeera.

Так, автобус, перевозивший 32 пассажира, упал на 70 метров на нижний отрезок извилистой дороги.

Известно, что пассажиры возвращались из паломничества в индуистский храм, расположенный на высоте почти 4000 метров на холмах района долин Непала.

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"Мы нашли тела 12 пассажиров в результате аварии. Еще двое умерли в больнице", – сообщил сотрудник полиции.

Полицейские рассказали, что четверо из погибших были детьми.

Около 18 раненых пассажиров были доставлены в больницу, при этом должностному лицу неизвестно, был ли среди них водитель автобуса или скрылся с места дорожно-транспортного происшествия.

Причина аварии пока неизвестна, но полиция считает, что ключевым фактором могла стать безрассудная езда по крутой дороге.

Напомним, ранее в городе Агра в индийском штате Уттар-Прадеш на скоростном шоссе автобус упал в канал. Жертвами ДТП стали 29 человек, еще 17 пассажиров получили травмы.

Также мы сообщали, что в марте этого года в Польше украинский автобус, следовавший из Киева в Свиноуйсьце, попал в ДТП у населенного пункта Тур в Лодзинском воеводстве. В результате аварии погиб водитель автобуса, еще два человека попали в больницу.

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