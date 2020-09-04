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В Непале религиозную процессию остановили слезоточивым газом и водометами

4 сентября, 02:45

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Состоялся традиционный фестиваль колесницы

Полиция Непала применила слезоточивый газ и водометы, чтобы остановить религиозную процессию в городе Патан, которая проходила с нарушением карантина.

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Об этом пишет CNA, – информирует Укринформ.

В Патане 3 сентября состоялся традиционный фестиваль колесницы, в котором приняли участие сотни индусов и буддистов несмотря на введенный в стране карантин.

Полиция заявила, что вследствие столкновений пострадали по меньшей мере четверо ее сотрудников. Участники фестиваля также пострадали, но точное количество не известно.

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Люди ежегодно приезжают в город Патан, чтобы посмотреть на 15-метровую деревянную колесницу, перевозящую божество дождя Маккиндра Натх.

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Мероприятие должно было состояться в конце апреля, но было перенесено из-за введенного 24 марта в Непале общенационального карантина.

Видео: ATN_NEWS

Ранее в Берлине разгоняли "коронавирусную" демонстрацию при помощи водометов. Правоохранители безуспешно призывали манифестантов надеть маски и соблюдать дистанцию. По данным немецких СМИ, часть протестующих была уверена, что коронавирус – это заговор, цель которого подчинить людей по всему миру.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Непал нарушители карантин

Источник: Укринформ

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