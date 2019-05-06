В Нигере взорвался бензовоз: погибли более 50 человек

Грузовик перевернулся на железнодорожных путях, очевидцы пытались остановить утечку бензина

Фото: Pixabay

По меньшей мере 55 человек погибли и 36 пострадали в результате взрыва бензовоза в нескольких сотнях метров от международного аэропорта Ниамей в столице Нигера. Об этом сообщает в понедельник AFP со ссылкой на пресс-службу МВД Нигера.

"Число погибших в результате взрыва составляет 55 человек, еще 36 ранены", – сообщил представитель ведомства.

По словам свидетелей, грузовик перевернулся на железнодорожных путях. Очевидцы пытались остановить утечку бензина, когда произошел взрыв.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва цистерны с бензином в Лос-Анджелесе пострадали два человека – оба госпитализированы, причем один – с травмами средней тяжести.

Авария произошла в десяти километрах от центра города.

Местные жители вызвали спасателей, после того как почувствовали на улице запах горючего. Пожарные прибыли на место, когда цистерна уже горела.

Кроме того, пламя охватило двухэтажный дом, жителей которого пришлось эвакуировать во временное убежище.

Для борьбы с огнем на место происшествия прибыли порядка семи десятков пожарных. В течение двух часов пламя удалось побороть.

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