Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,44
28,33

В Нигерии исламисты расстреляли похоронную процессию: погибли более 60 человек

Сегодня, 10:11

Боевики убили 21 человека, открыв огонь по траурной процессии в селении Баду, еще 44 мирных жителя стали жертвами террористов после того, как поспешили на помощь

Фото: REUTERS/Afolabi Sotunde

Фото: REUTERS/Afolabi Sotunde

В Нигерии исламисты расстреляли похоронную процессию: погибли более 60 человек https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9D%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F,%20%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9D%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F,%20%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Другие страны Боевики убили 21 человека, открыв огонь по траурной процессии в селении Баду, еще 44 мирных жителя стали жертвами террористов после того, как поспешили на помощь

В Нигерии боевики расстреляли 65 человек, участвовавших в похоронной процессии. Как сообщает DW со ссылкой на СМИ, в причастности к теракту подозревается исламистская группировка "Боко Харам".

Трагедия произошла в субботу, 27 июля, в штате Борно на северо-востоке страны. По информации местных властей, боевики убили 21 человека, открыв огонь по траурной процессии в селении Баду. Еще 44 мирных жителя стали жертвами террористов после того, как поспешили на помощь, заслышав выстрелы. В результате инцидента погибли также 10 радикальных исламистов из числа нападавших.

Суннитские фундаменталисты из группировки "Боко Харам" регулярно совершают террористические нападения на мирных жителей в Нигерии. С 2009 года на северо-востоке страны ими были убиты как минимум двадцать тысяч человек. Около двух миллионов нигерийцев.

Реклама

Ранее сообщалось, что террористами-смертниками, которые подорвали себя в Нигерии, были убито 30 человек и ранили еще 39, оказались трое детей – две девочки и мальчик.

В тренде
Доллар бьет антирекорды: гривня резко укрепилась
Фото: REUTERS/Gary Cameron

Как сообщалось, террористическая атака с участием смертников произошло на севере Нигерии – в городе Кондуга 15 июня, около 21 часов произошли взрывы в зале, где болельщики смотрели футбол. Позже прогремело еще два взрыва – смертники подорвали себя в толпе в баре.

Напомним, ранее в США неизвестный открыл огонь по людям в баре. Инцидент случился в баре города Трентон в штате Нью-Джерси. По данным источника, звонок о стрельбе поступил в полицию в 00:25 по местному времени. В результате пострадали по меньшей мере десять человек. Когда правоохранительные органы прибыли на место, обнаружили, что пять женщин и пять мужчин получили ранения.

Кроме этого, мы сообщали, что в американском Вашингтоне сотрудники Секретной службы США открыли огонь по мужчине, который попытался проникнуть на оцепленную территорию рядом с Белым домом. Как стало известно, сотрудники службы, в задачу которой входит охрана главы государства, сделали мужчине несколько устных предупреждений, после чего открыли огонь. О том, В каком состоянии сейчас находится мужчина, не сообщается. Подробнее смотрите в сюжете "Сегодня":

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Нигерия нападение Боко харам

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Колбаса может вызвать опасную инфекцию. Умирает каждый 5-й
Колбаса может вызвать опасную инфекцию. Умирает каждый 5-й
Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?
Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?
Пугачева подставила сотрудников вокзала своей выходкой (видео)
Пугачева подставила сотрудников вокзала своей выходкой (видео)
«Дукалис» рассказал об уходе из семьи ради 17-летней возлюбленной
«Дукалис» рассказал об уходе из семьи ради 17-летней возлюбленной
5 простых способов продлить молодость кожи
5 простых способов продлить молодость кожи
Как убрать мешки под глазами и отеки век
Как убрать мешки под глазами и отеки век

Популярные статьи

Женщина, которую целиком проглотила гигантская змея, осталась жива (видео)
Женщина, которую целиком проглотила гигантская змея, осталась жива (видео)Другие страны
Семья гастарбайтера из Прикарпатья, которого вывезли в лес умирать, получила помощь от поляков
Семья гастарбайтера из Прикарпатья, которого вывезли в лес умирать, получила помощь от поляковЗапад
Маленькие бабуины подружились с собакой и котом
Маленькие бабуины подружились с собакой и котомДругие страны
Британцы обвинили Россию в инциденте с захватом танкера
Британцы обвинили Россию в инциденте с захватом танкераЕвросоюз
Жара превратит жизнь мира в ад: ученые о глобальном росте температур
Жара превратит жизнь мира в ад: ученые о глобальном росте температурУкраина
Лукашенко объявил амнистию в Беларуси: на свободу выйдут тысячи осужденных
Лукашенко объявил амнистию в Беларуси: на свободу выйдут тысячи осужденныхДругие страны