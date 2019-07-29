Боевики убили 21 человека, открыв огонь по траурной процессии в селении Баду, еще 44 мирных жителя стали жертвами террористов после того, как поспешили на помощь

Фото: REUTERS/Afolabi Sotunde

В Нигерии исламисты расстреляли похоронную процессию: погибли более 60 человек https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9D%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F,%20%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9D%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F,%20%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0 2019-07-29T10:11:00+03:00 Другие страны Боевики убили 21 человека, открыв огонь по траурной процессии в селении Баду, еще 44 мирных жителя стали жертвами террористов после того, как поспешили на помощь

В Нигерии боевики расстреляли 65 человек, участвовавших в похоронной процессии. Как сообщает DW со ссылкой на СМИ, в причастности к теракту подозревается исламистская группировка "Боко Харам".

Трагедия произошла в субботу, 27 июля, в штате Борно на северо-востоке страны. По информации местных властей, боевики убили 21 человека, открыв огонь по траурной процессии в селении Баду. Еще 44 мирных жителя стали жертвами террористов после того, как поспешили на помощь, заслышав выстрелы. В результате инцидента погибли также 10 радикальных исламистов из числа нападавших.

Суннитские фундаменталисты из группировки "Боко Харам" регулярно совершают террористические нападения на мирных жителей в Нигерии. С 2009 года на северо-востоке страны ими были убиты как минимум двадцать тысяч человек. Около двух миллионов нигерийцев.

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Ранее сообщалось, что террористами-смертниками, которые подорвали себя в Нигерии, были убито 30 человек и ранили еще 39, оказались трое детей – две девочки и мальчик.

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Как сообщалось, террористическая атака с участием смертников произошло на севере Нигерии – в городе Кондуга 15 июня, около 21 часов произошли взрывы в зале, где болельщики смотрели футбол. Позже прогремело еще два взрыва – смертники подорвали себя в толпе в баре.

Напомним, ранее в США неизвестный открыл огонь по людям в баре. Инцидент случился в баре города Трентон в штате Нью-Джерси. По данным источника, звонок о стрельбе поступил в полицию в 00:25 по местному времени. В результате пострадали по меньшей мере десять человек. Когда правоохранительные органы прибыли на место, обнаружили, что пять женщин и пять мужчин получили ранения.

Кроме этого, мы сообщали, что в американском Вашингтоне сотрудники Секретной службы США открыли огонь по мужчине, который попытался проникнуть на оцепленную территорию рядом с Белым домом. Как стало известно, сотрудники службы, в задачу которой входит охрана главы государства, сделали мужчине несколько устных предупреждений, после чего открыли огонь. О том, В каком состоянии сейчас находится мужчина, не сообщается. Подробнее смотрите в сюжете "Сегодня":

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