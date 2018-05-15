В Нигерии на трассе боевики похитили около сотни человек

Вооруженные бандиты вывели пассажиров из транспортных средств и увели в лес

В западной части Нигерии вооруженные преступники на одной из трасс Бирнин – Гвари – Кадуна похитили как минимум 87 человек. Людей вывели из транспортных средств и увели в сторону лесов. Об этом сообщает Vanguard.

Национальный союз работников автомобильных перевозок (NURTW) в этом районе предупреждал пассажиров, что данный район не является безопасным.

Должностное лицо NURTW сообщило, что большинство похищенных жертв были пассажирами, путешествующими между северной и южной частями страны.

"Более 15 автомобилей, включая длинные грузовики, автобусы и коммерческие автомобили, были перехвачены вооруженными бандитами, которые отобрали своих жертв и загнали их в чащу", – отметили в организации.

"Мы знаем, что похитители начали общаться и вести переговоры с семьями своих жертв, требуя выкуп", – добавиои в NURTW.

Ранее сообщалось, что в Нигерии пропали без вести 111 учениц школы после нападения боевиков террористической группировки "Боко Харам". Как сообщили в местной полиции, боевики совершили нападение на среднюю школу города Дапчи, штат Йобе, еще в понедельник, 19 февраля. После этого из школы исчезли 111 учениц. Их судьба по состоянию на сегодняшний день неизвестна.

Отметим, боевики "Боко Харам" в апреле 2014 года похитили из лицея в Чибоке 276 девочек. Позднее 57 из них удалось сбежать.