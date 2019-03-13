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В Нигерии обрушилось здание школы: под завалами оказались более ста человек

Сегодня, 14:27

Несколько учеников были госпитализированы, возможны жертвы, к месту происшествия направляются родители

Фото: AFP
В Нигерии обрушилось здание школы: под завалами оказались более ста человек //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/8f6/d30/5c88f6d30ee4c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/8f6/d30/5c88f6d30ee4c.jpg Другие страны Несколько учеников были госпитализированы, возможны жертвы, к месту происшествия направляются родители

Трехэтажное здание, внутри которого располагалась школа, обрушилось на острове Лагос в одноименном штате Нигерии, под завалами находятся более ста человек. Об это сообщила в среду местная газета Guardian.

По ее данным, несколько учеников были госпитализированы, возможны жертвы.

К месту происшествия направляются родители, которые пытаются найти своих детей. Информация о причинах обрушения пока не поступала.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере 50 человек пропали в без вести в результате взрыва нефтепровода на юге Нигерии. По данным агентства, в результате взрыва началась давка. После инцидента массовые разливы нефти наблюдались в штате Байельса.

Также сообщалось, что в Нигерии взрыв и последующий пожар на нефтепроводе Нигерийской национальной нефтяной корпорации в штате Абия на в юго-востоке страны унесли жизни 24 человек.

Напомним, боевики экстремистской группировки "Боко харам" убили, по меньшей, мере 60 человек в ходе нападения на город Ранн на северо-востоке Нигерии 28 января. Группировка "Боко харам" ("Западное образование – грех" в переводе с языка хауса) действует на севере и северо-востоке Нигерии. Ее боевики также совершают нападения на территориях соседних стран, Нигера, Камеруна и Чада.

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Тег Нигерия, школа, здание

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Источник:

ТАСС

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