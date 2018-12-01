В Нигерии полицейские убили более 100 человек во время спецоперации

Во время операции по преодолению всплеска преступности в нигерийском штате Замфара полиция убила более 100 человек. Об этом сообщает AFP.

По словам правоохранителей, операцию провели из-за участившихся случаев похищения людей и вымогательства выкупов. В полиции отметили, что все убитые были бандитами.

"Совместная оперативная группа отразила нападения из засады вооруженных бандитов в Маганг-Форе, что в штате Замфара, в результате атаки погибли 104 бандита. Да именно 104 бандита, вооруженные бандиты, которые терроризировали и убивали невинных людей", - заявил полицейский Джимош Мосистих.

Отмечается, что в начале месяца в Замфару прибыли более тысячи полицейских для патрулирования. По данным полиции, с того времени 85 человек были задержаны по подозрению в похищении людей.

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