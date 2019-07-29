В Нигерии расстреляли похоронную церемонию: более 60 погибших
Боевики на мотоциклах прибыли в одну из местных деревень в штате Борно и открыли огонь по людям
В результате нападения боевиков "Боко харам" на северо-востоке Нигерии погибли 65 человек. Об этом в воскресенье, 29 июля, сообщает Agence France-Presse со ссылкой на заявление представителя местных властей.
По его данным, боевики на мотоциклах прибыли в одну из местных деревень в штате Борно и открыли огонь по людям, возвращавшимся с похоронной церемонии. Еще не менее десяти мирных жителей получили серьезные ранения.
Ранее не менее 37 человек погибли в результате нападения неизвестной вооруженной группировки на несколько населенных пунктов, расположенных на северо-западе Нигерии.
Кроме того, террористическая атака с участием смертников произошла на севере Нигерии – в городе Кондуга 15 июня, около 21 часов произошли взрывы в зале, где болельщики смотрели футбол. Позже прогремело еще два взрыва – смертники подорвали себя в толпе в баре.
Группировка "Боко харам" действует на севере и северо-востоке Нигерии. Ее боевики также совершают нападения в соседних странах: Нигере, Камеруне и Чаде.
С 2009 года боевики "Боко харам" в странах бассейна озера Чад убили более 27 тыс. человек, около 2,6 млн человек стали беженцами. Свыше 11 млн нигерийцев в зоне конфликта нуждаются в срочной гуманитарной помощи.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Нигерии расстреляли похоронную церемонию: более 60 погибших". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Нигерии бандиты устроили бойню: десятки погибших
Нападавшие открыли огонь по мирным жителям, а также подожгли местный рынок
В школе в Нигерии плату за обучение детей принимают пластиковыми бутылками
Одна из школ страны сотрудничает с экологической организацией
Теракт в Нигерии с десятками погибших: смертниками оказались трое детей
В результате взрыва погибли 30 человек и еще 39 получили ранения
В Нигерии более 30 человек погибли в результате нападения бандитов
Штат Замфара является одним из наиболее опасных регионов на северо-западе Нигерии