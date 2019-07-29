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В Нигерии расстреляли похоронную церемонию: более 60 погибших

29 июля, 00:33

Боевики на мотоциклах прибыли в одну из местных деревень в штате Борно и открыли огонь по людям

Фото: AFP

В результате нападения боевиков "Боко харам" на северо-востоке Нигерии погибли 65 человек. Об этом в воскресенье, 29 июля, сообщает Agence France-Presse со ссылкой на заявление представителя местных властей.

По его данным, боевики на мотоциклах прибыли в одну из местных деревень в штате Борно и открыли огонь по людям, возвращавшимся с похоронной церемонии. Еще не менее десяти мирных жителей получили серьезные ранения.

Ранее не менее 37 человек погибли в результате нападения неизвестной вооруженной группировки на несколько населенных пунктов, расположенных на северо-западе Нигерии. 

Кроме того,  террористическая атака с участием смертников произошла на севере Нигерии – в городе Кондуга 15 июня, около 21 часов произошли взрывы в зале, где болельщики смотрели футбол. Позже прогремело еще два взрыва – смертники подорвали себя в толпе в баре.

Группировка "Боко харам" действует на севере и северо-востоке Нигерии. Ее боевики также совершают нападения в соседних странах: Нигере, Камеруне и Чаде.

С 2009 года боевики "Боко харам" в странах бассейна озера Чад убили более 27 тыс. человек, около 2,6 млн человек стали беженцами. Свыше 11 млн нигерийцев в зоне конфликта нуждаются в срочной гуманитарной помощи.

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Тег Нигерия, нападение, боевики, погибшие, бойня, Боко харам

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