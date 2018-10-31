В Нигерии силовики расстреляли протестующих, более 40 погибших

В Нигерии столкновения полиции и протестующих встречаются часто

В столице Нигерии Абудже силы безопасности расстреляли участников акции протеста против тюремного заключения лидера шиитского Исламского движения Нигерии Ибрагима Закзаки. В результате погибли 42 человека, передает Reuters.

Отмечается, что 29 и 30 октября нигерийские силовики применили огнестрельное оружие и слезоточивый газ во время разгона протестных маршей, организованных Исламским движением Нигерии в поддержку Ибрагима Закзаки, находящегося в тюрьме.

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Сообщается, что в Нигерии столкновения полиции и протестующих встречаются часто. Так, в апреле текущего года полиция выпустила пули и слезоточивый газ по протестующим, ранив, по меньшей мере, четырех человек.

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