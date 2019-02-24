В Нигерии в день выборов погибли 16 человек

Были также случаи запугивания избирателей со стороны бандитов

Фото: AFP

В Нигерии в день выборов погибли 16 человек //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/1c2/e68/5c71c2e6826c3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/1c2/e68/5c71c2e6826c3.jpg 2019-02-24T00:04:00+02:00 Другие страны Были также случаи запугивания избирателей со стороны бандитов

По меньшей мере 16 человек были убиты в день голосования на общих президентских и парламентских выборах в Нигерии. Об этом сообщает Gulfnews.

"Общественная организация Situation Room сообщила о смертях в восьми штатах, а также о нарушении правил голосования и поджога избирательных ящиков и документов в городе Лагос", - говорится в сообщении.

Также были отдельные сообщения о насилии и нападения на избирательные участки по всей стране. На одном избирательном участке в районе Яба в Лагосе произошли столкновения, когда неизвестные раздавали избирателям наличные.

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Ранее сообщалось, что на северо-востоке Нигерии в городе Майдугури в день президентских выборов прогремели несколько взрывов.

По данным аналитического центра SBM Intelligence, с октября прошлого года в стране произошли 67 случаев насилия, связанных с выборами, в которых погибли 233 человека – в среднем по два человека в день.

Ранее сообщалось, что в Нигерии пастухи и фермеры устроили побоище: погибли 200 человек. Также мы писали о том, что в Нигерии неизвестные напали на деревню и убили более 50 жителей.

Напомним, ранее в Нигерии признали ичезновение 111 школьниц, пропавших после нападения боевиков группировки "Боко Харам" на государственную школу.

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