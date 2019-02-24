В Нигерии в день выборов погибли 16 человек
Были также случаи запугивания избирателей со стороны бандитов
По меньшей мере 16 человек были убиты в день голосования на общих президентских и парламентских выборах в Нигерии. Об этом сообщает Gulfnews.
"Общественная организация Situation Room сообщила о смертях в восьми штатах, а также о нарушении правил голосования и поджога избирательных ящиков и документов в городе Лагос", - говорится в сообщении.
Также были отдельные сообщения о насилии и нападения на избирательные участки по всей стране. На одном избирательном участке в районе Яба в Лагосе произошли столкновения, когда неизвестные раздавали избирателям наличные.
Ранее сообщалось, что на северо-востоке Нигерии в городе Майдугури в день президентских выборов прогремели несколько взрывов.
По данным аналитического центра SBM Intelligence, с октября прошлого года в стране произошли 67 случаев насилия, связанных с выборами, в которых погибли 233 человека – в среднем по два человека в день.
Ранее сообщалось, что в Нигерии пастухи и фермеры устроили побоище: погибли 200 человек. Также мы писали о том, что в Нигерии неизвестные напали на деревню и убили более 50 жителей.
Напомним, ранее в Нигерии признали ичезновение 111 школьниц, пропавших после нападения боевиков группировки "Боко Харам" на государственную школу.
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