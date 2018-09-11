В Нигерии взорвалась цистерна с газом: погибли 35 человек

Сегодня, 03:21

Большинство из тех, кто погиб, пришли на место происшествия, чтобы посмотреть, что происходит

фото GETTY
фото GETTY
По меньшей мере 35 человек погибли и сотни получили ранения в результате взрыва цистерны с газом в Нигерии.

Об этом сообщает Reuters.

"Большинство из тех, кто погиб, пришли на место происшествия, чтобы посмотреть, что происходит", – говорится в сообщении.

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Ранее в Нигерии две сотни людей у города Джос стали жертвами кровавого конфликта между фермерами и пастухами, которые не смогли поделить землю. Обе стороны конфликта применяли огнестрельное оружие.  В регион стянули войска, и армейцы говорят, что число погибших может увеличиться. Ведь пострадавших – десятки, и большинство – в критическом состоянии. Сожжены целые поселения, в регионе объявлен комендантский час.

Не так давно боевики убили 26 человек в штате Замфара в северной части Нигерии. Вооруженные мужчины на мотоциклах напали на золотодобытчиков возле деревни Куру-Куру в районе Анка.

 Ранее 18 человек погибли и 29 пострадали в результате взрывов, которые устроили четыре террориста-смертника на северо-востоке Нигерии.Террористы-смертники атаковали пригород Майдугури, столицы штата Борно на севере-востоке Нигерии.

По меньшей мере четыре человека погибли, девять получили ранения в субботу в результате двойного теракта, совершенного террористами-смертниками в мечети в населенном пункте Бама в штате Борно на северо-востоке Нигерии.
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