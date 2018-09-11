В Нигерии взорвалась цистерна с газом: погибли 35 человек
Большинство из тех, кто погиб, пришли на место происшествия, чтобы посмотреть, что происходит
Об этом сообщает Reuters.
"Большинство из тех, кто погиб, пришли на место происшествия, чтобы посмотреть, что происходит", – говорится в сообщении.
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Ранее в Нигерии две сотни людей у города Джос стали жертвами кровавого конфликта между фермерами и пастухами, которые не смогли поделить землю. Обе стороны конфликта применяли огнестрельное оружие. В регион стянули войска, и армейцы говорят, что число погибших может увеличиться. Ведь пострадавших – десятки, и большинство – в критическом состоянии. Сожжены целые поселения, в регионе объявлен комендантский час.
Не так давно боевики убили 26 человек в штате Замфара в северной части Нигерии. Вооруженные мужчины на мотоциклах напали на золотодобытчиков возле деревни Куру-Куру в районе Анка.
Ранее 18 человек погибли и 29 пострадали в результате взрывов, которые устроили четыре террориста-смертника на северо-востоке Нигерии.Террористы-смертники атаковали пригород Майдугури, столицы штата Борно на севере-востоке Нигерии.
По меньшей мере четыре человека погибли, девять получили ранения в субботу в результате двойного теракта, совершенного террористами-смертниками в мечети в населенном пункте Бама в штате Борно на северо-востоке Нигерии.