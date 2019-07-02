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В Нигерии взорвался бензовоз: десятки человек сгорели заживо

2 июля, 13:32

Взрыв произошел, когда люди собирались топливо из опрокинувшегося в кювет бензовоза

Фото: twitter.com/paul_terhemba
Фото: twitter.com/paul_terhemba.

Спустя всего два месяца после трагического взрыва бензовоза в Нигере, аналогичный инцидент произошел на юго-востоке соседней Нигерии – в результате случившегося не менее полусотни человек погибли и еще больше были ранены.

Инцидент произошел, когда 1 июля цистерна с бензином съехала в кювет и опрокинулась в районе деревни Ахумбе, штат Бенуэ, и местные жители начали собирать топливо, пишет legit.ng.

В результате, как сообщают местные власти, погибли не менее 50 человек и еще 70 получили ожоги различной степени тяжести. Огонь также затронул некоторые дома и проезжавший мимо автобус.

В полиции утверждают, что данные цифры еще не окончательные – количество потерпевших и жертв может увеличиться.

Напомним, в прошлом году похожий случай произошел в Канаде, бензовоз взорвался на одной из основных транспортных артерий юга страны. В результате аварии два человека погибли, а также образовались километровые пробки.

Мы также писали о взрыве цистерны с бензином в Лос-Анджелесе. Авария произошла в десяти километрах от центра города - пламя охватило двухэтажный дом, жителей которого пришлось эвакуировать во временное убежище.


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Тег ДТП, Нигерия, взрыв, бензин, топливо, бензовоз, цистерна

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