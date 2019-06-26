В Никарагуа поймали четверо предполагаемых членов ИГ
Трое предполагаемых участников ИГ въехали в Никарагуа, намереваясь добраться до США
Военнослужащие Никарагуа задержали четырех предполагаемых членов террористической организации "Исламское государство", въехавших на территорию страны из Коста-Рики в текущем месяце. Об этом сообщило в среду агентство Reuters со ссылкой на национальную полицию Никарагуа.
Ранее газета Universal со ссылкой на Министерство общественной безопасности Коста-Рики сообщало о том, что трое предполагаемых участников ИГ въехали в Никарагуа, намереваясь добраться до США через страны Центральной Америки и Мексику.
Как отмечает Reuters, военным Никарагуа удалось в ходе спецоперации задержать четырех подозреваемых — двух граждан Ирака и двух египтян. Они были переданы сотрудникам национальной полиции, а затем — миграционной службе. Задержанные подлежат депортации в Коста-Рику.
Ранее главарь "Исламского государства" впервые за пять лет появился на видео.
Ранее СМИ неоднократно сообщали о смерти аль-Багдади, однако официального подтверждения этой информации не поступало.
Ранее мы писали, что Худайфа аль-Бадри, сын главаря террористической группировки "Исламское государство" Абу Бакр аль-Багдади, предположительно был уничтожен в результате операции ВКС РФ в Сирии.
Также сообщалось, что аль-Бадри был ликвидирован в ходе операции сирийских правительственных войск близ Хомса. Телеканал боевиков показал изображение молодого человека с автоматом, не сообщив подробности.
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