Сделать стартовой
26,19
29,83
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

В Никарагуа поймали четверо предполагаемых членов ИГ

26 июня, 05:25

Трое предполагаемых участников ИГ въехали в Никарагуа, намереваясь добраться до США

Фото: AFP

Военнослужащие Никарагуа задержали четырех предполагаемых членов террористической организации "Исламское государство", въехавших на территорию страны из Коста-Рики в текущем месяце. Об этом сообщило в среду агентство Reuters со ссылкой на национальную полицию Никарагуа.

Ранее газета Universal со ссылкой на Министерство общественной безопасности Коста-Рики сообщало о том, что трое предполагаемых участников ИГ въехали в Никарагуа, намереваясь добраться до США через страны Центральной Америки и Мексику.

Как отмечает Reuters, военным Никарагуа удалось в ходе спецоперации задержать четырех подозреваемых — двух граждан Ирака и двух египтян. Они были переданы сотрудникам национальной полиции, а затем — миграционной службе. Задержанные подлежат депортации в Коста-Рику.

Ранее главарь "Исламского государства" впервые за пять лет появился на видео.

Ранее СМИ неоднократно сообщали о смерти аль-Багдади, однако официального подтверждения этой информации не поступало.

Ранее мы писали, что Худайфа аль-Бадри, сын главаря террористической группировки "Исламское государство" Абу Бакр аль-Багдади, предположительно был уничтожен в результате операции ВКС РФ в Сирии.

Также сообщалось, что аль-Бадри был ликвидирован в ходе операции сирийских правительственных войск близ Хомса. Телеканал боевиков показал изображение молодого человека с автоматом, не сообщив подробности.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Никарагуа, исламское государство

Вы сейчас просматриваете новость " В Никарагуа поймали четверо предполагаемых членов ИГ". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кыргызстан заявил о возможном проникновении террористов в Центральную Азию

Вчера, 08:35

Еще одна угроза, по мнению Сагынбаева, это пропаганда террористических групп в интернете

В Ираке троих французов приговорили к смерти за участие в ИГИЛ

27 мая, 08:06

У граждан Франции есть 30 дней, чтобы оспорить смертный приговор

Бунт ИГИЛ в колонии Таджикистана: стало известно количество жертв

20 мая, 11:30

Помимо трех сотрудников колонии, погибли также и 24 заключенных

Трамп осудил отказ стран Европы забрать своих граждан из числа захваченных боевиков ИГ

30 апреля, 20:38

По мнению Трампа, европейские страны совсем не помогают, а ведь все это делалось для их же блага

Главарь "Исламского государства" впервые за пять лет появился на видео

29 апреля, 21:01

Где и когда сделана запись не сообщается

На Шри-Ланке прогремели три новых взрыва

26 апреля, 19:35

В районе инцидента продолжаются обыски

Супрун ответила Зеленскому на предложение уйти в отставку

Когда выкапывать тюльпаны, нарциссы и другие луковицы цветов

Военный эксперт: Путину указали на серьезную ошибку с Украиной

В России ужаснулись тому, сколько украинцы тратят на еду

Перед ним вставали на колени даже зеки

Караваев изложил свои впечатления о Скрипникe

Гройсман высказался о назначениях новых глв ОГА

В Днепре мужчина избил кондуктора трамвая камнем по голове

Вьетнамский автопром решил отбить покупателей у Toyota и Ford

Глава МИД Украины купил в Киеве квартиру за 3 миллиона гривен

Хочешь побывать внутри нового кроссовера Lexus? [Тест-драйв]

Почему хек всегда продается без головы: эти фото удивят

Водители, бухгалтеры и адвокаты станут не нужны: какие профессии вскоре могут исчезнуть

24 июня, 07:37

В течение последующих 10 лет исчезнет почти половина сегодняшних профессий

На рынке труда в Украине назревает коллапс: работодатели не берут на работу людей старше 40, а молодежи не хватает

24 июня, 07:00

Больше всего сотрудников среди старшего поколения, а вот молодежи сильно не хватает

Охота на кнопкодавов и прогульщиков: "пианистов" в Раде хотят наказывать тюрьмой

23 июня, 07:51

Документ подадут на неделе. Эксперты: нужны штрафы и лишение мандата

Без диплома и опыта работы: как переучиться на программиста

23 июня, 07:38

Курсы программирования не помогут – или, во всяком случае, их одних явно недостаточно

8 «здоровых привычек», от которых больше вреда, чем пользы

Мода 90-х возвращается: 12 трендов из прошлого

Ученые перепуганы приближающейся катастрофой
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь