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В ночном клубе в Бразилии произошла стрельба: пять человек погибли

Сегодня, 08:20

Еще четверо людей пострадали, их в тяжелом состоянии госпитализировали

/ Фото: AFP

В южном бразильском штате Риу-Гранди-ду-Сул на ночной клуб напали бандиты и устроили стрельбу. Погибли пять человек, сообщают местные СМИ.

Кроме того, в результате нападения пострадали четверо людей. Пострадавших в тяжелом состоянии направили в больницы столицы региона, город Порту-Алегри.

Как выяснилось, ночью в клуб ворвалась группа вооруженных людей в масках. Мужчины потребовали выключить музыку и расстреляли одну из находившихся там женщин. После этого они открыли огонь по остальным посетителям. В полиции рассказали, что причиной инцидента могло стать сведение счетов между наркоторговцами, но копы не исключают и другие версии. Свидетели произошедшего отказались давать показания.

Напомним, недавно в мечети в коммуне Берум возле Осло произошла стрельба, в результате чего один человек получил ранения. Очевидцы описали нападавшего как мужчину европейской национальности, одетого в униформу. 

Кроме того, ранее стрельба произошла в американском городе Эль-Пасо, штат Техас. В результате погибли 19 человек, еще 40 получили ранения. В связи с произошедшим задержан один подозреваемый — 21-летний Патрик Крузиус. Под стражу взят еще один человек, но пока неизвестно, причастен ли он к стрельбе.

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Бразилия стрельба погибшие бандиты ночной клуб пострадавшие

Источник: ТАСС

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