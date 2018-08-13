В Норвегии будут бесплатно выдавать героин наркоманам

Правительство Норвегии 400 наркоманов бесплатным героином для повышения качества их жизни. Соответствующее решение было принято в рамках эксперимента, который стартует в 2020 году.

При этом пока что не определено, по какому принципу будут выбирать участников эксперимента и в каком количестве врачи будут выписывать наркотики. Между тем, сторонники программы уверяют, что доступ к героину позволит снизить смертность от передозировки тяжелых наркотиков и поможет в борьбе с преступностью.

Как заявил министр здравоохранения страны Бенти Хой, программа предлагает решение, способное улучшить качество жизни наркоманов, для которых недоступны действующие в стране способы борьбы с зависимостью.

Стоит напомнить, что в 2017 году Норвегия провела референдум по декриминализации наркотиков – тогда большинство граждан страны поддержали это решение, чтобы фокус в проблеме наркотиков сместился с наказания на лечение наркоманов. При этом власти отказываются легализовать так называемые "легкие наркотики".

Также добавим, что в Норвегии – один из самых высоких показателей смертности от передозировки наркотиками в Европе. В 2015 году в этой стране погибли 80 человек на миллион жителей страны. Лекарственная героиновая терапия уже принята в таких странах, как Швейцария, Дания и Нидерланды.

Напомним, ранее правительство Канады приняло решение легализовать доступ населения к рецептурному героину и метадону. С марта 2018 года участники программ заместительной терапии смогут получать рецептурный героин вне лечебных заведений, "таким образом получив возможность балансировать свои ежедневные обязанности и лечение".

Ранее в Ирландии заявили о намерении отменить уголовное наказание за прием героина, кокаина и каннабиса. Министр Айдан О’Риордан, ответственный за ирландскую Национальную стратегию по борьбе с наркотиками, заявил, что потребители наркотиков смогут делать инъекции в специально отведенных помещениях в Дублине.