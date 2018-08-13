В Норвегии будут бесплатно выдавать героин наркоманам

Сегодня, 05:24

Героин будут выдавать для улучшение качества жизни наркозависимых

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Правительство Норвегии 400 наркоманов бесплатным героином для повышения качества их жизни. Соответствующее решение было принято в рамках эксперимента, который стартует в 2020 году.

При этом пока что не определено, по какому принципу будут выбирать участников эксперимента и в каком количестве врачи будут выписывать наркотики. Между тем, сторонники программы уверяют, что доступ к героину позволит снизить смертность от передозировки тяжелых наркотиков и поможет в борьбе с преступностью.

Как заявил министр здравоохранения страны Бенти Хой, программа предлагает решение, способное улучшить качество жизни наркоманов, для которых недоступны действующие в стране способы борьбы с зависимостью.

Стоит напомнить, что в 2017 году Норвегия провела референдум по декриминализации наркотиков – тогда большинство граждан страны поддержали это решение, чтобы фокус в проблеме наркотиков сместился с наказания на лечение наркоманов. При этом власти отказываются легализовать так называемые "легкие наркотики".

Также добавим, что в Норвегии – один из самых высоких показателей смертности от передозировки наркотиками в Европе. В 2015 году в этой стране погибли 80 человек на миллион жителей страны. Лекарственная героиновая терапия уже принята в таких странах, как Швейцария, Дания и Нидерланды.

Напомним, ранее правительство Канады приняло решение легализовать доступ населения к рецептурному героину и метадону.  С марта 2018 года участники программ заместительной терапии смогут получать рецептурный героин вне лечебных заведений, "таким образом получив возможность балансировать свои ежедневные обязанности и лечение".

Ранее в Ирландии заявили о намерении отменить уголовное наказание за прием героина, кокаина и каннабиса. Министр Айдан О’Риордан, ответственный за ирландскую Национальную стратегию по борьбе с наркотиками, заявил, что потребители наркотиков смогут делать инъекции в специально отведенных помещениях в Дублине.
Норвегия, наркотики, наркоманы, героин
Источник:

Independent

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