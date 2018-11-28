В Норвегии набирает популярность социальное предпринимательство

В Норвегии, где растет популярность городского фермерства, бум на социальное предпринимательство. Молодые предприниматели создают и развивают рабочие места для людей с ограниченными возможностями, передает "Радио свобода".

Харальд имеет психические расстройства. Но, несмотря на болезнь, парень ведет активный образ жизни, часто путешествует и главное – работает.

"Работаю с 2014 года, так что у меня много опыта. У меня много интересных задач каждый день. Работаю пять дней в неделю", – рассказывает Харальд Стенбек, сотрудник на социальном предприятии.

Пчеловодство – это новый опыт для Харальда. Для его работодателя Алана тоже. Прошлой весной, в качестве эксперимента он установил три улья на территории городского парка.

Алан – социальный предприниматель. Он создает рабочие места для людей с психическими расстройствами. Шесть лет назад начал с кухни, где готовя сэндвичи, его работники овладевали кулинарии.

"Мы не берем на себя работу, которую не смогут выполнить наши сотрудники. Каждый проект мы испытываем. Главное – чтобы работа пришлась по душе. Например, в прошлом году мы начали выращивать овощи. Выращивание салатов большинству работников давалось легко. А вот с морковью мог справиться не каждый", – рассказывает Алан Хофф Дженсен, социальный предприниматель.

Сейчас во всех видах производства Алана задействовано девять работников с инвалидностью.

"Я помню себя, ребенком. Начало 90-х. Мой дядя с синдромом Дауна. Помню, как на него все смотрели, рассматривали. Но наша семья никогда ни в чем его не ограничивала. Мы вместе путешествовали за границу. Мы относились к нему как к обычному человеку. И своих работников я также воспринимаю как обычных людей", – говорит Алан Хофф Дженсен.

В Норвегии трудоустройство людей с инвалидностью поддерживает государство. Для социальных предпринимателей ниже налоги. Работники с инвалидностью имеют личных терапевтов, которые сопровождают их на работу и помогают преодолевать трудности. Услуги таких терапевтов государство оплачивает отдельно.

Ранее сообщалось, что в Норвегии нашли новый способ борьбы с наркозависимостью.