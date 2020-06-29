В Норвегии начали раскопки корабля викингов, которому 1300 лет

В Норвегии археологи начали раскопки на месте находки древнего корабля викингов, который случайно заметили во время сельскохозяйственных работ.

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Как сообщает The Local, на раскопки судна, которое назвали Корабль Геллестада, понадобится около пяти месяцев.

Подобные раскопки в стране проводят впервые за последние 100 лет. В последний раз корабль викингов целиком откапывали в Норвегии в начале прошлого века. Всего таких находок было сделано три.

По оценкам ученых, постройка Корабля Геллестада датируется приблизительно 733 годом. Нынешний корабль нашли в 2018 году с помощью специального радара. Предварительные раскопки показали, что 20-метровый корабль под полуметровым слоем почвы достаточно быстро разрушается, и извлекать его необходимо как можно быстрее. Курган над кораблем ранее был срыт.

Ранее сообщалось, что в Швеции восьмилетняя девочка обнаружила в озере древний меч, которому, по данным историков, 1-1,5 тысячи лет.

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Ребенок наткнулся на металлический предмет во время купания. По ее словам, он находился на глубине всего полметра. Семья ребенка связалась с археологами, те исследовали находку и заявили, что она неплохо сохранилась за последние века.

Также мы сообщали, что во Львовской области нашли уникальный меч викингов, которому исполнилась тысяча лет. Контрабандисты собирались продать его за границу, но их задержали, а меч изъяли и решили оставить его в Украине.

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