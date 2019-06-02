В Норвегии открыли первый в Европе подводный ресторан
Ресторан может обслуживать до 40 посетителей в день, пять вечеров в неделю
На юге Норвегии открылся новый ресторан Under – первый в Европе ресторан, находящийся под водой.
Об этом сообщает The Local.
Ресторан выглядит как гигантский бетонный монолит, выступающий из скалистой береговой линии, вторая часть которого опущена в Северное море на глубину пять метров.
Клиенты входят в ресторан с берега через проход с деревянными панелями и спускаются по длинной дубовой лестнице. Внутри центральное место занимает гигантское плексигласовое подводное окно с панорамным видом на подводный мир.
Ресторан может обслуживать до 40 посетителей в день, пять вечеров в неделю. В меню в основном местные виды рыбы, которые вылавливают в Атлантике.
Дегустационное меню, состоящее из 16-18 блюд, стоит 2250 крон (230 евро) на человека – вдвое дороже, если в заказе будет вино.
Тем не менее, ресторан полностью забронирован на следующие шесть месяцев.
Напомним, ранее аналогичное заведение открыли в Бельгии, однако ресторан The Pearl расположился на дне специального бассейна для тренировки аквалангистов.
Кроме того, мы писали о другом необычном заведении – иорданском ресторане, который открылся в подземной пещере, возраст которой не менее 60 млн лет.
А в Токио открылось очень необычное кафе. В столице Страны восходящего Солнца, городе Токио, открылось необычное кафе, посетителям которого составят компанию несколько поросят. Их возраст – до двух месяцев, а вес – немногим менее пяти килограммов. Полосатые и пятнистые поросята свободно гуляют по залу или спят на руках у посетителей. Такое общение прекрасно снимает стресс, утверждают гости заведения.
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