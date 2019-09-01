В Норвегии при падении вертолета погибли четыре человека

Четыре человека погибли в результате падения вертолета недалеко от города Альта на севере Норвегии. Об этом сообщила в субботу газета "Верденс ганг" со ссылкой на спасателей.
Всего на борту было шесть человек — пилот и пять пассажиров. Один из них был доставлен в больницу, о состоянии еще одного пока не сообщается.
В это время в данном районе проходит музыкальный фестиваль. Падение вертолета произошло в километре от фестивальной зоны.
В оргкомитете мероприятия изданию сообщили, что гостей мероприятия доставляли на место с помощью вертолета.
В данный момент точно не известно, кто именно был на борту. О причинах случившегося пока не сообщается.
Как мы передавали ранее, 29 мая в 23:27 во время учебно-тренировочного полета в Ровенской области разбился вертолет Ми-8. Связь с вертолетом была потеряна 29 мая в 23:27 во время учебно-тренировочного полета. Как выяснилось, Ми-8 упал возле села Сестрятин в Радивиловском районе.
После падения в Ровенской области военный вертолет Ми-8 загорелся. В 1:02 30 мая подразделениями ГСЧС пожар ликвидировали. В аварии погибло четверо членов экипажа.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк