Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,9
29,51
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

В Новой Зеландии 19 дней искали туристов, заблудившихся в тумане

27 мая, 22:27

Сергей Пономаренко

Парня и девушку нашли истощенными, но невредимыми

В Новой Зеландии, где недавно произошло землетрясение во время выступления премьера, двое новозеландских туристов на 19 дней потерялись в дикой природе. Их нашли истощенными, но невредимыми.

23-летние парень и девушка пошли в пятидневный поход в национальный парк Кахуранги, но потерялись из-за густого тумана. Их искали с полсотни людей – эксперты по спортивному туризму, кинологи с собаками, были задействованы два вертолета. В конце концов туристов увидели из воздуха.

"Один из наших вертолетов с разведывательным оборудованием пролетал над зоной поиска. Пилоты увидели дым, спустились ниже и заметили двух людей, которые им махали. Они были у истоков реки Фрейзер. Мы отправили за ними военный вертолет, который поднял их и доставил в аэропорт Нельсона. По предварительным данным, туристы в хорошем состоянии, учитывая их 19-дневное испытание в сложных условиях", – рассказал представитель полиции Новой Зеландии Малкольм Йорк.

Ранее "Сегодня" рассказывали, как в Карпатах из-за густого тумана потерялись пятеро украинских туристов.Они потеряли ориентир, катаясь на лыжах. В результате спасатели нашли лыжников в удовлетворительном состоянии.

Реклама

Также мы сообщали о том, как в Японии случайно нашли туристов,отправившихся на прогулку в горы.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

поиски туристы новая зеландия заблудился заблудилась

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в странах мира: карта пандемии и статистика за 27 мая
Коронавирус в странах мира: карта пандемии и статистика за 27 маяЕвросоюз
Новости из Китая ударили по рынку нефти
Новости из Китая ударили по рынку нефтиЭкономика
Им повезло: 10 стран, куда до сих пор не добрался коронавирус
Им повезло: 10 стран, куда до сих пор не добрался коронавирусДругие страны
Новая вспышка COVID-19 в Китае отправила на карантин свыше 100 млн человек
Новая вспышка COVID-19 в Китае отправила на карантин свыше 100 млн человекДругие страны
Путин цинично ответил на газовое предложение Лукашенко
Путин цинично ответил на газовое предложение ЛукашенкоЭкономика
Антарктида
Антарктида "расцвела": ученых ошарашили фото зеленого континентаДругие страны

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...