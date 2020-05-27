В Новой Зеландии 19 дней искали туристов, заблудившихся в тумане

В Новой Зеландии, где недавно произошло землетрясение во время выступления премьера, двое новозеландских туристов на 19 дней потерялись в дикой природе. Их нашли истощенными, но невредимыми.

23-летние парень и девушка пошли в пятидневный поход в национальный парк Кахуранги, но потерялись из-за густого тумана. Их искали с полсотни людей – эксперты по спортивному туризму, кинологи с собаками, были задействованы два вертолета. В конце концов туристов увидели из воздуха.

"Один из наших вертолетов с разведывательным оборудованием пролетал над зоной поиска. Пилоты увидели дым, спустились ниже и заметили двух людей, которые им махали. Они были у истоков реки Фрейзер. Мы отправили за ними военный вертолет, который поднял их и доставил в аэропорт Нельсона. По предварительным данным, туристы в хорошем состоянии, учитывая их 19-дневное испытание в сложных условиях", – рассказал представитель полиции Новой Зеландии Малкольм Йорк.

Ранее "Сегодня" рассказывали, как в Карпатах из-за густого тумана потерялись пятеро украинских туристов.Они потеряли ориентир, катаясь на лыжах. В результате спасатели нашли лыжников в удовлетворительном состоянии.

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