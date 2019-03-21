В Новой Зеландии идентифицировали всех жертв теракта
Все семьи получили уведомление
Полиция Новой Зеландии завершила процедуру идентификации 50 жертв нападения на мечети в новозеландском Крайстчерче.
Об этом сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на комиссара полиции Новой Зеландии Майка Буша.
"Я могу объявить, что за последние несколько минут процесс идентификации всех 50 жертв был завершен, и все семьи получили уведомление", — заявил он. Ранее в среду семьи 21 погибшего в результате нападения на мечети получили тела своих родных для погребения.
Напомним, после дневной молитвы 15 марта группа вооруженных людей ворвалась в мечети Аль-Нур и Линвуд, где на тот момент находились сотни людей, и устроила стрельбу.
Как уже сообщалось, жертвами теракта стали 50 человек и еще десятки потерпевших были доставлены в больницы.
Также мы писали о том, что обвиняемый в убийстве 50 человек Брентон Таррант оказал сопротивление при задержании, а в его машине было обнаружено две самодельные бомбы. Кроме того, Таррант отказался от услуг адвоката. Как рассказал назначенный судом адвокат стрелка Ричард Питерс, что за время их общения Таррант не выразил сожаления или раскаяния в содеянном. Причиной отказа, по мнению Питерса, стало желание использовать судебные слушания как площадку для пропаганды своих взглядов.
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