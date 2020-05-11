В Новой Зеландии из автосалона угнали сразу 97 автомобилей: поймать воров "помог" коронавирус

После того как Новая Зеландия заявила о победе над коронавирусом, автосалоны и фирмы по прокату автомобилей начали работу, хоть и с необычайно жесткими ограничениями. Один из таких салонов автопроката в городе Окленд стал объектом для автоворов. Автоворы вырезали дыру в заборе компании по прокату автомобилей, сняли ворота с петель и начали вывозить автомобили со стоянки один за другим. Автомобили были в отличном состоянии, готовы к движению, с ключами зажигания. Всего было угнано 97 автомобилей.

"Честно говоря, это было как удар под дых. Мы не могли поверить, что в то время, как все в стране вносят вклад и заботятся друг о друге, кто-то может пойти на такой наглый грабеж", – сказал Том Роденклау, начальник отдела проката. Сама компания не замечала кражу, пока не была уведомлена полицией. Автомобили находились на запасной стоянке, угон произошел на выходных в конце апреля, и никто не проверял, были ли эти 97 машин на месте.

На данный момент на дорогах Новой Зеландии практически нет движения, так как карантин все еще действует. Но полиция не прекратила патрулирование.

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"Мы поняли, что оживленность на дороге возле стоянки выглядела подозрительно. Автомобили привлекли внимание, в результате несколько патрульных машин поехали проверить стоянку. Когда стало ясно, что на ней находится множество машин фирмы по прокату, мы решили, что их украли, и предупредили компанию", – сказал офицер Мэтт Сорхой.

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Если бы кража произошла в обычный день, было бы неприятно, но инцидент казался особенно возмутительным, потому что в это время страна делала все возможное для борьбы с пандемией коронавируса. В конечном счете карантин, который "вдохновил" угонщиков на совершение кражи, помог и поймать их.

По данным полиции, отсутствие движения на дорогах помогло найти автомобили и тех, кто их угнал. Большинство машин уже возвращено. Всего возвращено 85 автомобилей, 29 человек арестованы по подозрению в причастности к краже.

Как сообщалось, ситуация с распространением коронавируса COVID-2019 окажет негативное влияние на экономику Новой Зеландии и нанесет ущерб в размере 166 млн долларов.

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