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В Новой Зеландии обвиняемого в атаке на мечети оставили под стражей до апреля

Сегодня, 00:57

Следующие заседание суда по делу об нападении на мечети состоится 5 апреля

Фото: AFP
В Новой Зеландии обвиняемого в атаке на мечети оставили под стражей до апреля //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/b2d/9f5/5c8b2d9f50ef3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/b2d/9f5/5c8b2d9f50ef3.jpg Другие страны Следующие заседание суда по делу об нападении на мечети состоится 5 апреля

Окружной суд новозеландского города Крайстчерч оставил обвиняемого в убийстве и нападении на мечети 28-летнего Брентона Тарранта под стражей до следующего заседания. Об этом сообщил национальный новозеландский телеканал Television New Zealand. 

Оно назначено на 5 апреля. Заседание было закрытым для общественности. 

Напомним, после дневной молитвы 15 марта группа вооруженных людей ворвалась в мечети Аль-Нур и Линвуд, где на тот момент находились сотни людей, и устроила стрельбу.

Как уже сообщалось, в связи с инцидентом были задержаны четыре человека: трое мужчин и одна женщина. Комиссар полиции Новой Зеландии Майк Буш заявил, что одному из задержанных, 20-летнему парню, уже предъявили обвинения в убийстве, и в скором будущем он предстанет перед судом.

Кроме того, мы писали, что жертвами теракта стали не менее 49 человек и еще 48 потерпевших были доставлены в больницы.

Как мы уже писали, свои соболезнования в связи со случившихся в Крайстчерче также выразили Европарламент, Турция, Австралия, а Совет Европы, Испания, Пакистан и многие другие страны осудили атаку. 

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон распорядился приспустить флаги в стране в память о жертвах стрельбы в мечетях города Крайстчерч в Новой Зеландии. Кроме того, он осудил и призвал покинуть парламент сенатора Фрейзера Аннинга, который возложил вину за гибель 49 человек на либеральное правительство Новой Зеландии и самих мусульман.

Также сообщалось, что ряд украинских политиков, а также МИД выразили свои соболезнования и поддержку потерпевшим в Крайстчерче.

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