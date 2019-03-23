В Новой Зеландии после стрельбы снова открыли мечети для верующих

Вооруженное полицейское присутствие, однако, будет сохранено в обеих мечетях, как и в мечетях по всей Новой Зеландии

Фото: Getty Images

В Новой Зеландии после стрельбы снова открыли мечети для верующих //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/ef0/463/5c8ef0463d3e5.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/ef0/463/5c8ef0463d3e5.jpg 2019-03-23T04:04:04+02:00 Другие страны Вооруженное полицейское присутствие, однако, будет сохранено в обеих мечетях, как и в мечетях по всей Новой Зеландии

Обе мечети в новозеландском городе Крайстчерч, которые 15 марта подверглись вооруженному нападению террориста, вновь открылись для верующих. Кордоны, установленные после атак, были сокращены, а дороги в окрестностях вновь открыты.

"Сегодня полиция окончательно передала местной общине мечети Ан-Нур и Линвуд. Вооруженное полицейское присутствие, однако, будет сохранено в обеих мечетях, как и в мечетях по всей Новой Зеландии", — указано в сообщении полиции, опубликованном на официальном сайте правоохранителей.

Две мечети в Крайстчерче были закрыты для верующих и членов общины с 15 марта текущего года, когда в них произошел теракт, в результате которого погибли 50 человек. Еще 50 раненых были доставлены в больницы города.

Напомним, после дневной молитвы 15 марта группа вооруженных людей ворвалась в мечети Аль-Нур и Линвуд, где на тот момент находились сотни людей, и устроила стрельбу.

Как уже сообщалось, жертвами теракта стали 50 человек и еще десятки потерпевших были доставлены в больницы.

Также мы писали о том, что обвиняемый в убийстве 50 человек Брентон Таррант оказал сопротивление при задержании, а в его машине было обнаружено две самодельные бомбы. Кроме того, Таррант отказался от услуг адвоката. Как рассказал назначенный судом адвокат стрелка Ричард Питерс, что за время их общения Таррант не выразил сожаления или раскаяния в содеянном. Причиной отказа, по мнению Питерса, стало желание использовать судебные слушания как площадку для пропаганды своих взглядов.

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