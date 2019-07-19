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В Новой Зеландии прогремел мощный взрыв

19 июля, 17:28

Сперва местные жители подумали о взрыве бомбы, землетрясении или авиакатастрофе


Мощный взрыв газа всколыхнул жилой квартал новозеландского города Крайстчерч, где этой весной сторонник ультраправых взглядов, австралиец Брентон Таррант устроил теракт в двух мечетях.

Там взорвался частный дом, в результате чего шесть человек оказались в больнице с ранениями, а жителей соседних домов эвакуировали.

Взрыв был такой мощности, что обломки от уничтоженного здания разлетелись по всем окрестностям.

Местные жители не сразу поняли, что именно стало источником переполоха, подумав о бомбе, землетрясении или авиакатастрофе.

"Я подумал, что за нашим домом упал и взорвался самолет. Как только убедился, что моя жена в порядке, выбежал посмотреть, что случилось. Увидел дым за нашим домом и пошел туда. От того дома осталась куча обломков", – говорит очевидец Брэд Калвер.

Напомним, ранее в этом месяце взрыв газа произошел также и в американском штате Северная Каролина. Под руинами здания погибла женщина, а вот ее мужа удалось вытащить живым. Несмотря на тяжелые ранения, он смог дозвониться спасателям и позвать на помощь.

Также сообщалось о взрыве бытового газа в Вене, где из-за аварии пятиэтажный дом рухнул прямо на прохожих, а в окнах близлежащих домов вылетели стекла.

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Тег взрыв, новая зеландия, взрыв газа, Крайстчерч

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