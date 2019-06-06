В Новой Зеландии произошла стрельба возле школы: есть потерпевшие

Один человек погиб на месте, состояние еще троих оценивается как среднетяжелое

Фото: ordvor.com.

Один человек погиб и еще трое получили ранения в результате стрельбы у сельской школы в Ваикато на севере Новой Зеландии. Об этом сообщается на сайте полиции.

Состояние раненых оценивается как среднетяжелое.

По словам детектива-инспектора Грэма Питекли, полиция работает с одним человеком, пока нет оснований для розыска еще кого-либо в связи с данным инцидентом.

Сельская школа Ваикато закрыта из-за инцидента, на ближайших дорогах выставлено полицейской оцепление. На месте происшествия развернут временный лагерь для сотрудников полиции и спецслужб.

Напомним, в Новой Зеландии после дневной молитвы 15 марта группа вооруженных людей ворвалась в мечети Аль-Нур и Линвуд, где на тот момент находились сотни людей, и устроила стрельбу.

Как уже сообщалось, жертвами теракта стали 50 человек и еще десятки потерпевших были доставлены в больницы.

Также мы писали о том, что обвиняемый в убийстве 50 человек Брентон Таррант оказал сопротивление при задержании, а в его машине было обнаружено две самодельные бомбы. Кроме того, Таррант отказался от услуг адвоката. Как рассказал назначенный судом адвокат стрелка Ричард Питерс, что за время их общения Таррант не выразил сожаления или раскаяния в содеянном. Причиной отказа, по мнению Питерса, стало желание использовать судебные слушания как площадку для пропаганды своих взглядов.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Новой Зеландии произошла стрельба возле школы: есть потерпевшие". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"