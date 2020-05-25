В Новой Зеландии произошло землетрясение во время выступления премьера: видео

В Новой Зеландии произошло землетрясение во время выступления в прямом эфире по национальному телевидению премьер-министра страны Джасинды Ардерн, которая ранее заявила о победе над коронавирусом.

"У нас здесь просто небольшое землетрясение", – сказала она ведущему, подняв глаза к потолку комнаты. Премьер оставалась спокойной, когда комнату начало трясти, передает Guardian.

Землетрясение силой 5,9 балла произошло в 30 км к северо-западу от Левина, города примерно в часе езды к северу от столицы, на глубине 37 км, согласно данным сейсмологического агентства страны. Сообщений о травмах или структурных повреждениях не поступало.

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Землетрясение продолжалось около 15 секунд и ощущалось десятками тысяч новозеландцев.

Землетрясение в Новой Зеландии. Источник : REUTERS

Как известно, новая Зеландия входит в так называемое Тихоокеанское вулканическое огненное кольцо.

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В этой области происходит около 90 % всех мировых землетрясений и 80 % самых мощных из них.

Ранее сообщалось, что в Новой Зеландии проснулся вулкан.

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