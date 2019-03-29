В Новой Зеландии прошла панихида за жертвами расстрела
Национальную поминальную службу посетили около тысячи человек, в том числе и глава правительства
В Новой Зеландии провели панихиду по погибшим в мечети. 29 марта почтили память погибших. Национальную поминальную службу посетили около тысячи человек, включая премьер-министра Новой Зеландии Джасинду Ардерн.
"Мы хотим поблагодарить всех, кто здесь собрался. А также просим о следующем: осуждение насилия и терроризма должно стать коллективной ответом. Мир застрял в порочном круге экстремизма ... Но наш ответ – это наша человечность", – заявила она собравшимся.
Напомним, атака произошла две недели назад, когда 28-летний Брентон Таррант атаковал верующих двух мечетей в городе Крайстчерч, при этом транслировал расстрел в прямом эфире. Жертвами случившегося стали 50 человек. Сейчас он ждет суда.
Также ранее стало известно, что Таррант посещал Австрию и переводил деньги на счета ультраправого Идентаристского движения. На этом фоне контрразведка обыскала квартиру лидера организации Мартина Селнера.
Кроме того, сообщалось, что Служба безопасности Великобритании расследуется возможную связь подозреваемого в нападении на мечети города Крайстчерч в Новой Зеландии с экстремистами в Британии, поскольку Брентон Таррант призывал убит градоначальника Лондона Садика Хана.
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