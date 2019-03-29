Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,08
30,5
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

В Новой Зеландии прошла панихида за жертвами расстрела

Сегодня, 19:23

Национальную поминальную службу посетили около тысячи человек, в том числе и глава правительства

В Новой Зеландии прошла панихида за жертвами расстрела Другие страны Национальную поминальную службу посетили около тысячи человек, в том числе и глава правительства

В Новой Зеландии провели панихиду по погибшим в мечети. 29 марта почтили память погибших. Национальную поминальную службу посетили около тысячи человек, включая премьер-министра Новой Зеландии Джасинду Ардерн.

"Мы хотим поблагодарить всех, кто здесь собрался. А также просим о следующем: осуждение насилия и терроризма должно стать коллективной ответом. Мир застрял в порочном круге экстремизма ... Но наш ответ – это наша человечность", – заявила она собравшимся.

Напомним, атака произошла две недели назад, когда 28-летний Брентон Таррант атаковал верующих двух мечетей в городе Крайстчерч, при этом транслировал расстрел в прямом эфире. Жертвами случившегося стали 50 человек. Сейчас он ждет суда.

Также ранее стало известно, что Таррант посещал Австрию и  переводил деньги на счета ультраправого Идентаристского движения. На этом фоне контрразведка обыскала квартиру лидера организации Мартина Селнера.

Кроме того, сообщалось, что Служба безопасности Великобритании расследуется возможную связь подозреваемого в нападении на мечети города Крайстчерч в Новой Зеландии с экстремистами в Британии, поскольку Брентон Таррант призывал убит градоначальника Лондона Садика Хана.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег теракт, стрельба, расстрел, панихида, новая зеландия, мечеть, Ардерн

Вы сейчас просматриваете новость " В Новой Зеландии прошла панихида за жертвами расстрела". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новой Зеландии почтили память погибших из-за теракта в мечетях

22 марта, 03:16

В Новой Зеландии продолжается подготовка к национальной панихиде

В Новой Зеландии после стрельбы снова открыли мечети для верующих

23 марта, 04:04

Вооруженное полицейское присутствие, однако, будет сохранено в обеих мечетях, как и в мечетях по всей Новой Зеландии

Новая Зеландия после теракта в мечетях ужесточит закон об обороте оружия

18 марта, 09:51

Жертвами стрельбы в мечетях стали 50 человек и еще десятки потерпевших были доставлены в больницы

Ни сожаления, ни раскаяния: в Новой Зеландии перед судом предстал напавший на мечети террорист

16 марта, 18:06

В результате стрельбы в мечетях погибли 49 человек

Премьер-министра Новой Зеландии предупредили о расстреле мечетей заранее

17 марта, 08:37

Джасинда Ардерн призналась, что около трех десятков человек знали об атаке за 9 минут до случившегося

Facebook удалил миллионы видео расстрела в Новой Зеландии

17 марта, 21:44

Записи "чистят" из уважения к людям, потерявших близких при теракте

Сын Вадима Андреева: "Жену будут судить"

Фаворитки бывшего мужа Алисы Фрейндлих

Почему никто не видел Заворотнюк беременной: тайна раскрыта

Моя королева! Дан Балан не скрывает чувств к Тине Кароль

Андрей Губин бросил работу и переехал в Таиланд с возлюбленной

Проклятие «Последнего героя»: Началова стала девятой жертвой

Известный российский певец сделал откровенное признание о Лорак

Появилось видео громких ”проводов” убитого террориста ”ДНР”

Самый опасный паук Австралии победил самую ядовитую змею

В сети появилась фотография Гриценко с Жуковым
Загрузка...

5 лет аннексии Крыма: каких судостроительных заводов лишилась Украина и к чему это привело

Вчера, 06:40

На заводах Крыма делают ракеты и корабли флоту РФ. Эксперты: работу тормозят санкции

Израиль и Голанские высоты: Трамп создал опасный для Украины прецедент

27 марта, 07:39

Может ли решение президента США признать аннексию Голанских высот сказаться на ситуации с оккупированным Крымом

Последние дни предвыборной кампании: украинцев ждет день тишины, а эксперты ждут нарушений

27 марта, 07:19

Кандидаты отреагируют на нарушения и согласуют дебаты

Монетизация льгот запутала украинцев: факты и цифры

27 марта, 07:00

Власти добавили денег 8,7 млн пенсионеров. Но довольны не все

Садальский: Дочь Татьяны Васильевой рождена не от Мартиросяна

Тупой и еще тупее: топ-5 самых глупых знаков зодиака

В США спасли кота-оборотня. Эту породу зафиксировали 9 лет назад