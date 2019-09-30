В Новой Зеландии разбился легкомоторный самолет: двое погибших

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На территории национального парка на Северном острове Новой Зеландии потерпел крушение частный легкомоторный самолет. Погибли два человека, сообщает издание "Нью Зиленд геральд".

Как выяснилось, самолет вылетел из аэродрома Фокспайн, расположенного в 100 километрах к северу от Веллингтона, и потерял связь с землей вечером в воскресенье. Сегодня утром во время поисковых операций обнаружили обломки самолета, а также тела пилота и пассажира.

Сейчас причины крушения выясняют полиция Новой Зеландии и управление гражданской авиации.

Напомним, не так давно в австралийском штате Новый Южный Уэльс разбился частный вертолет. На его борту находились пять человек.

Также сообщалось, что в условиях плохой видимости и при дожде вертолет совершил неудачную посадкуна вертолетную площадку на крыше Manhattan Midown Building – здания в нью-йоркском районе Манхэттен. На крыше здания возник пожар, который удалось быстро потушить, людей из небоскреба эвакуировали. Спасатели сообщили, что пилот вертолета погиб.

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