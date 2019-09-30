В Новой Зеландии разбился легкомоторный самолет: двое погибших

На территории национального парка на Северном острове Новой Зеландии потерпел крушение частный легкомоторный самолет. Погибли два человека, сообщает издание "Нью Зиленд геральд".
Как выяснилось, самолет вылетел из аэродрома Фокспайн, расположенного в 100 километрах к северу от Веллингтона, и потерял связь с землей вечером в воскресенье. Сегодня утром во время поисковых операций обнаружили обломки самолета, а также тела пилота и пассажира.
Сейчас причины крушения выясняют полиция Новой Зеландии и управление гражданской авиации.
Напомним, не так давно в австралийском штате Новый Южный Уэльс разбился частный вертолет. На его борту находились пять человек.
Также сообщалось, что в условиях плохой видимости и при дожде вертолет совершил неудачную посадкуна вертолетную площадку на крыше Manhattan Midown Building – здания в нью-йоркском районе Манхэттен. На крыше здания возник пожар, который удалось быстро потушить, людей из небоскреба эвакуировали. Спасатели сообщили, что пилот вертолета погиб.
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