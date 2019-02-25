В новый парламент – впервые без коммунистов: что нужно знать о выборах в Молдове

Несмотря на то, что выборы проходили по новой системе, оппоненты жаловались на нарушения

Фото: AFP.

В новый парламент – впервые без коммунистов: что нужно знать о выборах в Молдове //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/3cb/b06/5c73cbb061e8c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/3cb/b06/5c73cbb061e8c.jpg 2019-02-25T14:02:00+02:00 Другие страны Несмотря на то, что выборы проходили по новой системе, оппоненты жаловались на нарушения

В воскресенье, 25 февраля состоялось голосование на парламентских выборах в Молдове. По предварительным данным, явка на выборах составила около 50%.

В будущий парламент Республики Молдова XXI созыва проходят Партия социалистов, Демократическая партия, избирательный блок "ACUM" (Сейчас) и партия "Шора" (названная по имени мэра молдавского города Оргеев Илана Шора). Таковы итоги голосования после обработки 98,88% протоколов.

Согласно данным, которые обнародовал Центризбиркомом, по партийным спискам лидируют социалисты с 31,35%, блок ACUM набрал 26,39%, демократы — 23,84% голосов, партия "Шора" — 8,39%. Остальные партии не сумели преодолеть избирательный порог в 6%. В одномандатных округах расклад в пользу демократов, которые получили 19 мандатов, в то время как социалисты — 15. ACUM досталось 11 мандатов, "Шор" — только 2.Пока ни одной из партий не хватает необходимого количества голосов, чтобы самостоятельно сформировать парламентское большинство.

Все подробности парламентских выборов в Молдове читайте в специальном материале сайта "Сегодня".

Голосовали по-новому

Это были первые парламентские выборы в Молдове, которые проходили в соответствии с новой, смешанной системой, введенной в 2017 году. Суть ее заключается в том, что отныне 101 депутат Парламента Республики Молдова избирается так: 50 депутатов – по партийным спискам, а остальные 51 избираются в отдельных избирательных округах.

Процентный барьер изменяется в зависимости от типа списка. Так, для альянсов трех или более партий — 11%, для альянсов двух партий — 9%, для отдельных партий или организаций — 6%, а для независимых кандидатов — 2%. Явка должна быть не менее 33%, чтобы выборы считались действительными.

Ранее все места в парламент Молдовы избирались по партийным спискам – фактически, граждане голосовали на выборах за партии. Теперь же помимо партий у избирателя появилась возможность выбрать кандидатов, представляющих именно его избирательный округ.

В самой республике такое решение было принято неоднозначно. После того, как молдавский парламент одобрил во втором чтении законопроект о переходе на смешанную систему выборов, 20 июля 2017 года оппозиция в Молдове вывела людей на улицы. Протест начался еще вечером 19 февраля, тогда же у парламента произошли первые потасовки манифестантов с полицией, при этом несколько протестующих были задержаны.

"В четверг, 20 июля, парламент утвердил проект изменения избирательной системы Молдовы с пропорциональной на смешанную. Оппозиция позвала своих сторонников на протест против планов демократов и социалистов ввести смешанную систему", – сообщал сайт "Сегодня" подробности народных протестов.

Молдову ждут досрочные выборы?

С одной стороны, введение смешанной системы было одним из политических условий Евросоюза в рамках пакета реформ, в обмен на которые Молдова получает макрофинансовую помощь от ЕС.

С другой стороны, необходимость в избирательной реформе назревала изнутри. До реформы в парламенте Молдовы процветало такое явление, как "политический туризм" – практика перехода из одной партии в другую после прохождения в парламент: в украинской политике таких "туристов" именовали "тушками". Подразумевалась материальная заинтересованность народного избранника в перемене партии: так, по информации молдавских СМИ, после парламентских выборов 2014 года "туристами" стало до 50% нардепов.

Кроме того, новая система обещала возможность появления "свежей крови" в молдавской политике.

"Я уверен, что при переходе к смешанной системе партии смогут повысить свою эффективность если всерьез перестроят свои подходы к работе. Если говорить о мелких партиях — то для них тоже есть преимущество. Чтобы победить на выборах в одномандатном округе, мелким партиям придется объединять свои усилия. Это приведет к их объединению. Уменьшится количество партий, их в Молдове около 40, но возрастет их качество. Опыт развитых стран показывает, что участие в выборах по одномандатным округам не только усиливает партии, но и становится социальным лифтом для многих молодых политиков. В итоге не только происходит обновление политической элиты, но и появляются новые региональные и национальные лидеры", — пишет молдавский политолог Яковенко Аннаслав в своей колонке для портала AVA.

Насколько оправдались эти надежды? Как пишет издание Sputnik Moldova, по предварительным итогам (на момент выхода статьи было обработано 97,85% бюллетеней), ни одна из политических сил не получает однозначного преимущества в законодательном органе. В целом, пророссийским и проевропейским силам досталось примерно поровну мандатов в новом парламенте. По мнению политолога Виктора Жука, партии, которые прошли в парламент, ожидают сложные переговоры, которые могут закончиться безрезультатно. В связи с этим политолог с большой долей вероятности спрогнозировал возможность досрочных парламентских выборов в Молдове.

Другой важный момент заключается в том, что Кремль теряет свою поддержку в Кишиневе. Молдавские коммунисты, возглавляемые экс-президентом республики Владимиром Ворониным, впервые за 20 лет не прошли в парламент. Таким образом Партия социалистов Республики Молдова, которую возглавляет пророссийский президент Игорь Додон, несмотря на то, что набрала наибольшее число голосов, по сути осталась в меньшинстве.

"Самые недемократичные выборы"

Экс-министр образования Майя Санду, которая после проигрыша на президентских выборах 2016 года Игорю Додону ушла в оппозицию, заявила в эфире частного телеканала ProTV, что это были "самые недемократические выборы в истории Молдовы", и обещала вывести своих сторонников на улицу.

"Много нарушений. Они пытаются манипулировать людьми, чтобы сохранить власть. На избирательных участках размещены агитационные материалы. Нам известно, что людей организованно привозят из Приднестровья и платят за голос в поддержку определенного кандидата", — заявляла Санду.

Напомним, что вместе с "Платформой "Достоинство и Правда" ее политсила баллотировалось в составе проевропейского блока Acum, который занял по результатам подсчетов второе место после социалистов.

Действительно, эти парламентские выборы в Молдове не обошлись без скандалов. Правящая в Молдове проевропейская Демократическая партия (ДПМ) пожаловалась в Центральную избирательную комиссию на то, что социалисты (ПСРМ), лидером которых является президент республики Игорь Додон, подкупают избирателей в Приднестровье.

"ДПМ проинформировала ЦИК о том, что в день выборов, 24 февраля 2019 года, ПСРМ предлагает избирателям деньги для участия в голосовании на избирательных участках для граждан с левого берега Днестра", — сообщили в пресс-службе политической силы.

В свою очередь, Додон обвинил самих молдавских демократов в попытке сфальсифицировать выборы – и тоже в Приднестровье.

"Я получаю об этом много информации. К этому часу более 10 тысяч избирателей из Приднестровья приняли участие в выборах — это очень высокая явка. Мы видим, что используется административный ресурс со стороны Тирасполя. Скорее всего, это происходит при участии приднестровского бизнеса", — заявил президент, опустив бюллетень в урну для голосования на своем избирательном участке.

Что будет дальше?

На самом деле, все самое интересное еще впереди. До 9 марта Конституционный суд должен утвердить мандаты минимум 2/3 депутатов. Первое заседание парламента XXI созыва состоится не позднее 26 марта. У парламентариев будет три попытки сформировать правительство, и если по истечении 45 дней после первой попытки правительство так и не будет сформировано, президент распустит парламент, и в стране, как и предсказывал политолог Виктор Жук, будут объявлены досрочные выборы.

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