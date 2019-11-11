В Казахстане резиденция президента и Дом правительства остались без света: подробности

Часть города была обесточена в ночь на воскресенье в связи с пожаром в кабельном канале

Нур-Султан / Фото: Wikipedia

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил создать комиссию для расследования аварии в столице страны Нур-Султане, из-за которой без света осталась часть города, в том числе его резиденция, обе палаты парламента и Дом правительства. Об этом сообщил пресс-секретарь Токаева Берик Курмангали.

Комиссию возглавит вице-премьер Роман Скляр.

"Необходимо провести тщательное расследование, выявить виновных, при необходимости дела будут переданы в правоохранительные органы", - написал пресс-секретарь президента.

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Токаев также потребовал принять меры, чтобы такое в будущем не повторялось.

Часть города была обесточена в ночь на воскресенье (10 ноября) в связи с пожаром в кабельном канале от подстанции "Левобережная". Электроснабжение потребителей, запитанных от этой линии, отключили для безопасности пожарных, объяснял мэр города Алтай Кульгинов. Без света оказались девять многоквартирных жилых домов, резиденция Токаева, сенат, мажилис, Дом министерств, Дом правительства и Верховный суд.

Подачу электричества в городе возобновили утром в понедельник. Продолжаются работы по подключению монумента "Байтерек", торгово-развлекательного центра "Керуен", бизнес-центра "Изумрудный квартал", зданий Нацбиблиотеки и Нацархива.

Напомним, что переименовать столицу республики предложил новоназначенный президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Таким образом, он решил увековечить имя первого президента страны Нурсултана Назарбаева, который накануне сделал эпохальное заявление – спустя почти 30 лет при власти, он решил сложить досрочно свои полномочия и уйти в отставку.

Стоит отметить, что парламент Казахстана уже одобрил переименование столицы республики Астаны в Нур-Султан – законопроект приняли единогласно в двух чтениях 20 марта.

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