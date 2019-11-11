Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,5
27,04

В Казахстане резиденция президента и Дом правительства остались без света: подробности

11 ноября, 11:32

Часть города была обесточена в ночь на воскресенье в связи с пожаром в кабельном канале

Нур-Султан

Нур-Султан / Фото: Wikipedia

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил создать комиссию для расследования аварии в столице страны Нур-Султане, из-за которой без света осталась часть города, в том числе его резиденция, обе палаты парламента и Дом правительства. Об этом сообщил пресс-секретарь Токаева Берик Курмангали.

Комиссию возглавит вице-премьер Роман Скляр.

"Необходимо провести тщательное расследование, выявить виновных, при необходимости дела будут переданы в правоохранительные органы", - написал пресс-секретарь президента.

Реклама

Токаев также потребовал принять меры, чтобы такое в будущем не повторялось.

Часть города была обесточена в ночь на воскресенье (10 ноября) в связи с пожаром в кабельном канале от подстанции "Левобережная". Электроснабжение потребителей, запитанных от этой линии, отключили для безопасности пожарных, объяснял мэр города Алтай Кульгинов. Без света оказались девять многоквартирных жилых домов, резиденция Токаева, сенат, мажилис, Дом министерств, Дом правительства и Верховный суд.

В тренде
Новая война с курдами и смерть Патрика-Луи Виттона: главные события в мире
Наследнику империи Виттон было 68 лет. Фото: instagram.com/louisvuitton

Подачу электричества в городе возобновили утром в понедельник. Продолжаются работы по подключению монумента "Байтерек", торгово-развлекательного центра "Керуен", бизнес-центра "Изумрудный квартал", зданий Нацбиблиотеки и Нацархива.

Напомним, что переименовать столицу республики предложил новоназначенный президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Таким образом, он решил увековечить имя первого президента страны Нурсултана Назарбаева, который накануне сделал эпохальное заявление – спустя почти 30 лет при власти, он решил сложить досрочно свои полномочия и уйти в отставку.

Стоит отметить, что парламент Казахстана уже одобрил переименование столицы республики Астаны в Нур-Султан – законопроект приняли единогласно в двух чтениях 20 марта.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Казахстан свет Нур-Султан

Источник: Интерфакс

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Сладкая парочка: в сети появилось видео о дружбе овчарки и грызуна
Сладкая парочка: в сети появилось видео о дружбе овчарки и грызунаДругие страны
Толкались и падали в ноги: курьезное видео с открытия KFC в Беларуси
Толкались и падали в ноги: курьезное видео с открытия KFC в БеларусиДругие страны
"Не нужно стыдливо молчать": в Раде рассказали, о чем Украина должна напомнить НАТОПолитика
"Вы убийцы и фашисты": русских в Сирии обвинили в гибели детей (видео)Другие страны
Турция начала новую военную операцию против курдов
Турция начала новую военную операцию против курдовДругие страны
Деньги на войну в Ливии: на Мальте изъяли два контейнера с валютой из России
Деньги на войну в Ливии: на Мальте изъяли два контейнера с валютой из РоссииЕвросоюз

Новости партнеров

Loading...
загрузка...