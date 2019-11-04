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В Нью-Дели объявлено ЧП: загрязнение воздуха достигло самого опасного в мире уровня

4 ноября, 18:00

Самолеты перенаправляют в другие города, машины пускают через день

Газовая камера, а не город. Так столицу Индии, многомиллионный Нью-Дели, называет городской глава. Загрязнение воздуха там достигло самого опасного в мире уровня и превышает максимально допустимые показатели в 20 раз. В Нью-Дели объявлена чрезвычайная ситуация. Закрыты школы и садики, временно остановлены строительные работы, машины с четными и нечетными номерами решили пускать в город через день. Из-за смога в другие аэропорты перенаправлены три десятка рейсов. Главной причиной катастрофического ухудшения воздуха власти считают сжигания на полях в конце сезона. Также на экологии сказываются строительная пыль, автомобильные и промышленные выбросы.

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Напомним, ранее и в Украине был зафиксирован повышенный уровень угарного газа. Ученые напомнили, что угарный газ без вкуса и запаха чрезвычайно токсичен и опасен для человека. Среди причин большой концентрации СО в воздухе может быть сжигание палой листвы и пожары на торфяниках.

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Индия загрязнение чрезвычайная ситуация Нью-дели

Источник: Сегодня

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